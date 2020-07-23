Село в Бурятии спасли от пожара

Лесной пожар возник вблизи села Калёново
В Иволгинском районе Бурятии накануне в 17 часов был обнаружен лесной пожар. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём всего в километре от села Калёново.
Специалисты не дали распространиться огню на большую площадь и подойти ближе к населённому пункту. Через два часа лесной пожар был локализован, а вскоре и ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнём, составила меньше гектара.
С огнём боролись 12 человек из числа лесной охраны и противопожарной службы. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники.
- Всего за прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию двух локализованных очагов - в Забайкальском нацпарке и Усть-Баргузинском лесничестве. Дотушивание локализованных очагов продолжается, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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