Вспышку коронавируса в Бурятии устроили жители Подольска

Заражённые жители Подольска приехали на похороны в Кяхтинский район республики
Сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что в настоящий момент структура среди заболевших коронавирусом в республике несколько меняется.
В прошлые месяцы значительная доля инфицированных приходилась на прибывших лиц, и очаги развивались от них. На сегодня порядка 75% заболевших – это жители Бурятии, которые самостоятельно обращаются за медпомощью, и у которых в последующем подтверждается коронавирус.
Елена Кузьмина рассказывает, что домашние очаги распространены по всей республике, однако 55% очагов приходится на Улан-Удэ. Кроме того, постоянно регистрируются групповые очаги, которые, как правило, связаны с проведением массовых мероприятий.
Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Убур-Киреть Кяхтинского района в нарушение действующих ограничительных мероприятий прошли похороны с участием сразу 92 человек. Сейчас там зарегистрировано пока четверо инициированных.
- Четыре инфицированных, из них трое – жители города Подольск Московской области. А четвёртым оказался водитель такси, который вёз приезжих из Улан-Удэ до Кяхты. Временной контакт был значительный. То есть, это однозначно был завоз. Но вирус был выявлен своевременно, очень надеемся, что он не получит дальнейшего распространения среди жителей республики, - прокомментировала замруководителя управления Роспотребнадзора.
На сегодня ещё действует очаг в Тункинском районе, где проходил шаманский обряд. Сейчас там выявлено 58 заболевших – очаг еще не закрыт. Напомним, вспышка была зафиксирована селе Шулуты в начале июня. Власти пошли на необычную меру – село окопали двойным, а после и тройным рвом. Об этом даже рассказали многие федеральные, а также зарубежные СМИ.
- Также есть очаг в городе Бабушкин Кабанского района - там проходила свадьба. Коронавирусом заболели 22 человека, возможно выявление новых заболевших, - уточнила Елена Кузьмина.
Между тем, число случаев заражения COVID-19 в Бурятии перевалило за отметку «3600» и достигло на утро 17 июля 3608. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что из них по Улан-Удэ – 2029.
Вспышку коронавируса в Бурятии устроили жители Подольска
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заражённые жители Подольска приехали на похороны в Кяхтинский район республики
Врачам не удалось спасти больного из-за позднего обращения
Большую партию трепанга планировалось вывезти в Китай
Растерянную школьницу заметила 18-летняя девушка и пригласила к себе
Специалисты отобрали пробы воды
Сейчас идут работы для снятия режима ЧС
Мужчина поливал и пропалывал растения
Спасатели искали потерявшегося в лесу дедушку
Продавщица выбегала и отбирала у него деньги
Росгвардейцы оказали помощь избитой женщине
Мужчина с сообщниками вырубил лес в Кабанском районе
Поднявшаяся река Китой топит дачи и приусадебные участки
Инцидент произошёл на вокзале Таксимо
Огонь прошёл 1456 га леса
Мужчина хранил маковую соломку