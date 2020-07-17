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Вспышку коронавируса в Бурятии устроили жители Подольска

Вспышку коронавируса в Бурятии устроили жители Подольска
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Заражённые жители Подольска приехали на похороны в Кяхтинский район республики

Сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что в настоящий момент структура среди заболевших коронавирусом в республике несколько меняется.

В прошлые месяцы значительная доля инфицированных приходилась на прибывших лиц, и очаги развивались от них. На сегодня порядка 75% заболевших – это жители Бурятии, которые самостоятельно обращаются за медпомощью, и у которых в последующем подтверждается коронавирус.

Елена Кузьмина рассказывает, что домашние очаги распространены по всей республике, однако 55% очагов приходится на Улан-Удэ. Кроме того, постоянно регистрируются групповые очаги, которые, как правило, связаны с проведением массовых мероприятий.

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Убур-Киреть Кяхтинского района в нарушение действующих ограничительных мероприятий прошли похороны с участием сразу 92 человек. Сейчас там зарегистрировано пока четверо инициированных.

- Четыре инфицированных, из них трое – жители города Подольск Московской области. А четвёртым оказался водитель такси, который вёз приезжих из Улан-Удэ до Кяхты. Временной контакт был значительный. То есть, это однозначно был завоз. Но вирус был выявлен своевременно, очень надеемся, что он не получит дальнейшего распространения среди жителей республики, - прокомментировала замруководителя управления Роспотребнадзора.

На сегодня ещё действует очаг в Тункинском районе, где проходил шаманский обряд. Сейчас там выявлено 58 заболевших – очаг еще не закрыт. Напомним, вспышка была зафиксирована селе Шулуты в начале июня. Власти пошли на необычную меру – село окопали двойным, а после и тройным рвом. Об этом даже рассказали многие федеральные, а также зарубежные СМИ

- Также есть очаг в городе Бабушкин Кабанского района - там проходила свадьба. Коронавирусом заболели 22 человека, возможно выявление новых заболевших, - уточнила Елена Кузьмина. 

Между тем, число случаев заражения COVID-19 в Бурятии перевалило за отметку «3600» и достигло на утро 17 июля 3608. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что из них по Улан-Удэ – 2029. 
коронавирус
 
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