На похороны съехались жители нескольких районов, а также Улан-Удэ
В селе Убур-Киреть Кяхтинского района Бурятии в нарушение действующих ограничительных мероприятий прошли похороны с участием сразу 92 человек. На похороны приехали жители Улан-Удэ, семи поселений Кяхтинского района и двух других районов республики.
В итоге среди участников траурного события зарегистрировано два случая заболевания COVID-19. Один из больных госпитализирован в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Работа по обследованию участников мероприятия и контактных лиц продолжается. Ситуация на контроле, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.
Информация об участниках, а также организаторах похорон, передана в органы внутренних дел для правовой оценки и принятия соответствующих мер.
Специалисты просят жителей Бурятии воздержаться от проведения и участия в любых массовых мероприятиях.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 14 июля в Бурятии сообщалось о 3481 случае заражения коронавирусом (+32 за сутки).
Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в Тункинском районе после шаманского обряда. Он состоялся в начале июня в селе Шулуты, сюда также приехали жители соседнего села Торы. После вспышки коронавируса Шулуты закрыли на карантин. Вскоре власти пошли на необычную меру – село окопали двойным, а после и тройным рвом. Об этом даже рассказали многие федеральные, а также зарубежные СМИ.
В Бурятии после похорон люди заболели коронавирусом
Происшествия, Фото:
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