Диагноз подтвердили ещё у более чем 40 человек
Число случаев заражения COVID-19 в Бурятии перевалило за отметку «3600» и достигло на утро 17 июля 3608. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что из них по Улан-Удэ – 2029.
За сутки диагноз подтвердили у 42 новых больных.
Из 42 новых случаев COVID-19: 16 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.
- Круг контактных лиц составляет 1181 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.
С начала пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц 2773 человека, в том числе накануне выздоровели сразу 56 пациентов.
Умерли за всё время 34 больных коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», 13, 14 и 15 июля скончались сразу пять пациентов.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 357 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 444 пациента с лёгким течением заболевания.
Среди госпитализированных 16 детей.
- В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четыре тяжёлых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации семь тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – два пациента. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации пять человек, на ИВЛ – двое, оба старше 65 лет, - сообщили в республиканском оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», два дня назад в Бурятии не осталось ни одного чистого от коронавируса района – последним «пал» Окинский.
Сегодня стало известно о том, что у восьми участников съёмок клипа в республике выявили коронавирус.
Коронавирус также подтвердили у врача детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ.
Роспотребнадзор рекомендует собираться на похороны и поминки не более чем по 10 человек.
Бурятия перешагнула отметку в 3600 случаев коронавируса
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария произошла в Заиграевском районе
Тело утонувшего выловили только в Прибайкальском районе
Водителя, допустившего смертельную аварию, госпитализировали в тяжёлом состоянии
Ни пьяный водитель, ни его пассажиры не были пристёгнуты
Диагноз подтвердили ещё у более чем 40 человек
Мужчина из шокировавшего пользователей видео проходит лечение в больнице
Бурятский омбудсмен съездила в Забайкалье, где на руднике из-за вспышки коронавируса застряли вахтовики
Акт вандализма устроили на памятнике «Чёрный тюльпан»
Туристы отправились гулять по стихийной и очень опасной тропе
Все контактные лица взяты под наблюдение
В аварии погиб подросток и пострадали ещё три человека
Водитель большегруза «Тойоту» не заметил
Застройщик «кинул» 171 дольщика
Женщина лишилась более 100 тысяч
Разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины нет