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Бурятия перешагнула отметку в 3600 случаев коронавируса

Бурятия перешагнула отметку в 3600 случаев коронавируса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Диагноз подтвердили ещё у более чем 40 человек

Число случаев заражения COVID-19 в Бурятии перевалило за отметку «3600» и достигло на утро 17 июля 3608. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что из них по Улан-Удэ – 2029.

За сутки диагноз подтвердили у 42 новых больных.

Из 42 новых случаев COVID-19: 16 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

- Круг контактных лиц составляет 1181 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.

С начала пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц 2773 человека, в том числе накануне выздоровели сразу 56 пациентов.

Умерли за всё время 34 больных коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», 13, 14 и 15 июля скончались сразу пять пациентов.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 357 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 444 пациента с лёгким течением заболевания.

Среди госпитализированных 16 детей.

- В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четыре тяжёлых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации семь тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – два пациента. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации пять человек, на ИВЛ – двое, оба старше 65 лет, - сообщили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», два дня назад в Бурятии не осталось ни одного чистого от коронавируса района – последним «пал» Окинский.

Сегодня стало известно о том, что у восьми участников съёмок клипа в республике выявили коронавирус.

Коронавирус также подтвердили у врача детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ.

Роспотребнадзор рекомендует собираться на похороны и поминки не более чем по 10 человек.

коронавирус профилактика
 
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