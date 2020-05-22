В Бурятии в ДТП с автогрейдером пострадали два человека

Накануне около пяти часов в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
22-летний водитель «УАЗ-3962», следуя по улице Ленина, врезался в автогрейдер, ехавший в попутном направлении.
В результате аварии водитель УАЗа и 24-летняя девушка-пассажирка с травмами доставлены в медицинское учреждение.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель УАЗа не имел водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в пригороде Улан-Удэ, в районе Иволгинского села Сужа столкнулись «ВАЗ» и «Ниссан Санни». Машины после столкновения разбиты, а оба водителя получили травмы.
Сегодня стало известно, что 61-летний водитель «ВАЗ» ранее был лишён водительских прав.
Очевидцы с места сообщали, что водитель отечественного авто был явно пьян.
- У обоих участников ДТП в медицинском учреждении взята кровь на наличие алкоголя, - уточнили сегодня в Госавтоинспекции.
Ещё одно ДТП произошло накануне вечером на улице Трубачеева в Улан-Удэ. Автобус сбил 36-летнего велосипедиста.