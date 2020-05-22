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В Бурятии в ДТП с автогрейдером пострадали два человека

В Бурятии в ДТП с автогрейдером пострадали два человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Столкнулись «УАЗ» и автогрейдер

Накануне около пяти часов в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

22-летний водитель «УАЗ-3962», следуя по улице Ленина, врезался в автогрейдер, ехавший в попутном направлении.

В результате аварии водитель УАЗа и 24-летняя девушка-пассажирка с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель УАЗа не имел водительских прав. 



Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в пригороде Улан-Удэ, в районе Иволгинского села Сужа столкнулись «ВАЗ» и «Ниссан Санни». Машины после столкновения разбиты, а оба водителя получили травмы.

Сегодня стало известно, что 61-летний водитель «ВАЗ» ранее был лишён водительских прав.

Очевидцы с места сообщали, что водитель отечественного авто был явно пьян.

- У обоих участников ДТП в медицинском учреждении взята кровь на наличие алкоголя, - уточнили сегодня в Госавтоинспекции.

Ещё одно ДТП произошло накануне вечером на улице Трубачеева в Улан-Удэ. Автобус сбил 36-летнего велосипедиста
ДТП
 
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