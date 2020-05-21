В ДТП на трассе в пригороде Улан-Удэ пострадали два водителя

Стали известны некоторые подробности аварии в Иволгинском районе
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня рано утром в Иволгинском районе Бурятии произошло серьёзное ДТП
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По предварительным данным, около 6:40 на 455 км федеральной автодороги «Иркутск – Чита» 61-летний водитель «ВАЗа» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 35-летнего водителя. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Оба мужчины с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
Очевидец сообщал, что виновник аварии был пьян. В Госавтоинспекции уточнили, что освидетельствование на наличие алкоголя в крови водители пройдут в больнице.
Стали известны некоторые подробности аварии в Иволгинском районе
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