Также ушибы получили женщина и ребёнок, находящиеся в автобусе
Накануне, 21 мая, в 18:45 на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель автобуса «ЛиАЗ» совершил наезд на 36-летнего велосипедиста.
- Мужчина после осмотра отпущен домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Кроме того, в результате резкой остановки транспортного средства находящиеся в салоне автобуса пассажиры получили ушибы - женщина и ребёнок. Они также после осмотра медиками отпущены домой.
В Улан-Удэ автобус сбил велосипедиста
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