В Улан-Удэ автобус сбил велосипедиста

Также ушибы получили женщина и ребёнок, находящиеся в автобусе



Накануне, 21 мая, в 18:45 на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель автобуса «ЛиАЗ» совершил наезд на 36-летнего велосипедиста.



- Мужчина после осмотра отпущен домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Кроме того, в результате резкой остановки транспортного средства находящиеся в салоне автобуса пассажиры получили ушибы - женщина и ребёнок. Они также после осмотра медиками отпущены домой.

