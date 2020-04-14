Автомобиль опрокинулся, и его сильно помяло
Накануне, 13 апреля, около 10 часов утра в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП.
47-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Премо» на автодороге «Хоронхой – Усть-Кяхта – Большой Луг, в 2 км от села Субуктуй, не справилась с управлением и совершила опрокидывание.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила водитель и 20-летняя пассажирка. Обе доставлены в Кяхтинскую центральную районную больницу, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Всего за сутки в Бурятии зарегистрировано девять аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Инспекторы ДПС выявили 316 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством восемь пьяных водителей, один – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, четверо автомобилистов за повторное управление в состоянии опьянения в течение года. Камеры ЦАФАП зафиксировали 1840 нарушений ПДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии месяц не могут опознать сбитую насмерть женщину. Женщина попала под колёса «Тойоты» 18 марта в Иволгинском районе. Родственники не подавали в розыск.
Днём ранее в Бурятии произошло сразу три ДТП с участием мототранспорта.
В Бурятии в ДТП травмировались две женщины
Происшествия, Фото:
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