Нога женщины попала в заднее колесо
За выходные на дорогах Бурятии произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия с участием мототехники. В субботу два ДТП с разницей в несколько часов произошли в Бичурском районе, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Днём в селе Бичура 48-летний водитель мопеда «Альфа» следуя по улице Калинина, наехал на выбоину на проезжей части. В результате чего у 31-летней женщины-пассажирки левая нога попала в заднее колесо.
Пострадавшая с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.
Около 7 часов вечера 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5» в 5 км. от села Окино-Ключи не справился с рулевым управлением и опрокинулся в кювет.
Несовершеннолетний водитель с переломом левой голени доставлен в районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно ДТП устроил пьяный 17-летний мотоциклист.
В Бурятии пассажирка покалечилась из-за выбоины на дороге
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нога женщины попала в заднее колесо
ДТП произошло поздним вечером
За одни только сутки появилось девять новых больных COVID-2019
Водитель понадеялся, что сможет проехать по хрупкому льду Байкала
Происшествия, 12.04.2020
За сутки произошло 13 лесных пожаров
Происшествия, 12.04.2020
Возгорание случилось вчера днём
Происшествия, 11.04.2020
Он не работает, ранее судим
Происшествия, 11.04.2020
Бунту заключённых и пожару в колонии предшествовал конфликт между одним из осуждённых и сотрудниками учреждения
ДТП произошло в Вахмистрово
Автомобиль притормозил, пропуская пешехода
Так она пыталась прекратить административное преследование своего знакомого
Игры детей со спичками привели к ещё двум пожарам
Поджигателя задержали на месте преступления
Пожары происходят по вине человека
Гражданам грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей