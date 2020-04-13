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В Бурятии пассажирка покалечилась из-за выбоины на дороге

В Бурятии пассажирка покалечилась из-за выбоины на дороге
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Нога женщины попала в заднее колесо

За выходные на дорогах Бурятии произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия с участием мототехники. В субботу два ДТП с разницей в несколько часов произошли в Бичурском районе, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Днём в селе Бичура 48-летний водитель мопеда «Альфа» следуя по улице Калинина, наехал на выбоину на проезжей части. В результате чего у 31-летней женщины-пассажирки левая нога попала в заднее колесо.

Пострадавшая с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Около 7 часов вечера 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5» в 5 км. от села Окино-Ключи не справился с рулевым управлением и опрокинулся в кювет.

Несовершеннолетний водитель с переломом левой голени доставлен в районную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно ДТП устроил пьяный 17-летний мотоциклист.


ДТП мотоциклисты
 
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