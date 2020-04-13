Родственники погибшей не подавали в розыск
Смертельная авария произошла в Иволгинском районе Бурятии 18 марта около 23 часа. Водитель автомобиля «Тойота Спринтер Кариб» на федеральной трассе Р-258 Байкал на 440 км, в районе отеля «Колобки», вне зоны пешеходного перехода сбил женщину.
От полученных травм женщина скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.
- До настоящего момента личность погибшей не установлена. Родственники в органы внутренних дел не обращались, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Женщина европейской внешности, на вид 30-40 лет, волосы короткие (русые, крашеные в рыжий цвет).
Обращаться на телефон дежурной части 29-29-02, 29-29-99 или 102.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ не могли установить личность мужчины, попавшего в реанимацию после наезда автомобиля. Лишь через две недели, после опубликования ориентировки в СМИ, мужчину опознала его знакомая.
В Бурятии месяц не могут опознать сбитую насмерть женщину
Происшествия, Фото:
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