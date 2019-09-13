Забайкалец обокрал пенсионера, пока учил его пользоваться смартфоном

Вор перевёл на свою карту 48 тысяч рублей
В посёлке Оловянная Забайкальского края в полицию поступило сообщение от 80-летнего местного жителя о том, что с банковской карты неизвестные похитили деньги. Пенсионер обнаружил пропажу 48 тысяч рублей при совершении покупок в магазине.
Стражи порядка задержали злоумышленника, им оказался 23-летний знакомый внучки потерпевшего, которая позвала его научить дедушку пользоваться новым телефоном. Молодой человек воспользовался ситуацией и, во время демонстрации возможностей телефона, перевёл деньги на свою банковскую карту. Украденное он потратил на собственные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Ранее молодой человек не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
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Происшествия, Фото:
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