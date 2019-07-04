В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионерку

Женщина была госпитализирована
Накануне, 3 июля в 10.45 часов на улице Гармаева в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.
29-летняя девушка-водитель «Сузуки» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 59-летнюю женщину.
В результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована в БСМП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два крупных ДТП. В одном из них пострадали сразу четыре человека. Также погиб водитель, не пропустивший «КамАЗ».
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Происшествия, Фото:
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