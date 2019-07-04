Водитель скончался на месте аварии
Накануне вечером в Хоринском районе Бурятии погиб водитель легковушки.
- 35-летний водитель «ВАЗ-2107» при выезде с улицы Лесхозная в селе Тэгда не предоставил преимущества в движении «КамАЗу» и совершил столкновение, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил смертельную травму. Мужчина скончался на месте аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Баргузинском районе Бурятии в ДТП пострадали четыре человека.
В Бурятии водитель легковушки погиб, не пропустив «КамАЗ»
Происшествия, Фото:
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