Аварию устроила 23-летняя девушка-водитель
Накануне в Баргузинском районе Бурятии на дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян», в 30 км от села Баргузин произошло ДТП.
В 11.30 часов 23-летняя девушка-водитель «Тойоты Камри» не справилась с управлением и совершила опрокидывание.
В результате ДТП пострадали водитель и три её пассажира. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Бурятии произошли три ДТП с пострадавшими. В Закаменске по вине выехавшего на «красный» водителя травмы получила пассажирка. В Джидинском районе водитель устроил аварию и сбежал, бросив травмированную пассажирку. В Кижинге пострадали 16-летние мотоциклист и его пассажир.
В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия, Фото:
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