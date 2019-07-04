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В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека

В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Аварию устроила 23-летняя девушка-водитель

Накануне в Баргузинском районе Бурятии на дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян», в 30 км от села Баргузин произошло ДТП.

В 11.30 часов 23-летняя девушка-водитель «Тойоты Камри» не справилась с управлением и совершила опрокидывание.

В результате ДТП пострадали водитель и три её пассажира. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Бурятии произошли три ДТП с пострадавшими. В Закаменске по вине выехавшего на «красный» водителя травмы получила пассажирка. В Джидинском районе водитель устроил аварию и сбежал, бросив травмированную пассажирку. В Кижинге пострадали 16-летние мотоциклист и его пассажир.



ДТП
 
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