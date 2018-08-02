В Бурятии пешехода сбили на краю проезжей части

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Сибиряк зарезал сожительницу и выбросил тело Происшествия, В Березовском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Иркутской области Происшествия, Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в среду на западе Иркутской области