Под колёса попали пенсионерка и подросток
Накануне, 31 июля, примерно в половине восьмого вечера 66-летний водитель за рулём автомобиля «Нисан Блюберд» на «зебре» сбил двух пешеходов: 59-ти и 16-лет. Авария произошла на улице Краснофлотской.
Пенсионерку с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым перелом шейки справа госпитализировали в БСМП. Подросток получила закрытый перелом верхней ветви лонной кости справа без смещения. Она также госпитализирована в больницу.
Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 289 ДТП; погибло 10 человек; травмировано - 366. За аналогичный период прошлого года в городе случилось 298 ДТП; погибло 10 человек; травмировано 373 человека, сообщается в оперативной сводке по городу.
Водитель «Ниссана» сбил двух пешеходов на «зебре» в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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