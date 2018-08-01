01 Августа

31 Июля

Популярное

Водитель «Ниссана» сбил двух пешеходов на «зебре» в Улан-Удэ

Водитель «Ниссана» сбил двух пешеходов на «зебре» в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Под колёса попали пенсионерка и подросток

Накануне, 31 июля, примерно в половине восьмого вечера 66-летний водитель за рулём автомобиля «Нисан Блюберд» на «зебре» сбил двух пешеходов: 59-ти и 16-лет. Авария произошла на улице Краснофлотской.

Пенсионерку с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым перелом шейки справа госпитализировали в БСМП. Подросток получила закрытый перелом верхней ветви лонной кости справа без смещения. Она также госпитализирована в больницу.

Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 289 ДТП; погибло 10 человек; травмировано - 366. За аналогичный период прошлого года в городе случилось 298 ДТП; погибло 10 человек; травмировано 373 человека, сообщается в оперативной сводке по городу. 
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Водитель «Ниссана» сбил двух пешеходов на «зебре» в Улан-Удэ
Водитель «Ниссана» сбил двух пешеходов на «зебре» в Улан-Удэ
Происшествия, 01.08.2018
Под колёса попали пенсионерка и подросток  
В Улан-Удэ после наезда «Ауди» пешеход впал в кому
В Улан-Удэ после наезда «Ауди» пешеход впал в кому
Происшествия, 01.08.2018
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте 
В Сибири врач вместо спасения отключил пациентку от аппаратов
В Сибири врач вместо спасения отключил пациентку от аппаратов
Происшествия, 31.07.2018
В Емельяновском районе врач подозревается в причинении смерти по неосторожности
В Бурятии будут судить «сотниковского потрошителя»
В Бурятии будут судить «сотниковского потрошителя»
Происшествия, 31.07.2018
Следователи завершили расследование громкого дела об убийстве с «расчленёнкой» в Сотниково
В Бурятии инкассатору дали 4 года условно за кражу 2,6 млн рублей
В Бурятии инкассатору дали 4 года условно за кражу 2,6 млн рублей
Происшествия, 31.07.2018
Злоумышленник признал свою вину и частично возместил ущерб
В ДТП на трассе в Бурятии пострадала пассажирка «БМВ»
В ДТП на трассе в Бурятии пострадала пассажирка «БМВ»
Происшествия, 31.07.2018
Женщина-водитель на легковушке вылетела на «встречку» и врезалась в иномарку
В Иркутске возбудили дело после наезда на 9 полицейских
В Иркутске возбудили дело после наезда на 9 полицейских
Происшествия, 31.07.2018
Следователи просят откликнуться свидетелей происшествия
В Улан-Удэ после погони поймали угонщика
В Улан-Удэ после погони поймали угонщика
Происшествия, 31.07.2018
Мужчина находился в федеральном розыске
Читинца избили и ограбили в баре
Происшествия, 31.07.2018
Обиженный мужчина ограбил знакомого
Читинец забыл ключи в замке и лишился 100 тысяч
Читинец забыл ключи в замке и лишился 100 тысяч
Происшествия, 31.07.2018
Сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемого в серии квартирных краж
В Улан-Удэ сгорела иномарка (видео)
В Улан-Удэ сгорела иномарка (видео)
Происшествия, 31.07.2018
О возгорании сообщили прохожие

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^