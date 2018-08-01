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В центре Улан-Удэ водитель «Ниссана» разбил «Субару»

В центре Улан-Удэ водитель «Ниссана» разбил «Субару»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Причиной стал выезд на красный

Сегодня ночью в центре Улан-Удэ, на перекрёстке улиц Кирова и Смолина произошло ДТП.

- Водитель «Ниссан Джук около 12 часов ночи выехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с «Субару», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.

В результате ДТП водители не пострадали, однако машины получили сильные механические повреждения. Сильнее всего досталось «Субару», передняя часть которого полностью разбита.

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