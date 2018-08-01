В центре Улан-Удэ водитель «Ниссана» разбил «Субару»

Причиной стал выезд на красный
Сегодня ночью в центре Улан-Удэ, на перекрёстке улиц Кирова и Смолина произошло ДТП.
- Водитель «Ниссан Джук около 12 часов ночи выехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с «Субару», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
В результате ДТП водители не пострадали, однако машины получили сильные механические повреждения. Сильнее всего досталось «Субару», передняя часть которого полностью разбита.
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Происшествия, Фото:
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