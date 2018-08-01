В центре Улан-Удэ водитель «Ниссана» разбил «Субару»

Сегодня ночью в центре Улан-Удэ, на перекрёстке улиц Кирова и Смолина произошло ДТП.- Водитель «Ниссан Джук около 12 часов ночи выехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с «Субару», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.В результате ДТП водители не пострадали, однако машины получили сильные механические повреждения. Сильнее всего досталось «Субару», передняя часть которого полностью разбита.