В Улан-Удэ после наезда «Ауди» пешеход впал в кому

В понедельник, 30 июля, около 10 часов вечера 22-летний водитель за рулём «Ауди» сбил пешехода, переходящего дорогу не по «зебре». Авария случилась на улице Лимонова в Улан-Удэ, недалеко от проходной ЛВРЗ.Пьяный 29-летний пешеход впал в кому. С закрытой черепно-мозговой травмой, перелом основания черепа, внутричерепной гематомой, закрытым перелом и ссадинами таза госпитализирован в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.