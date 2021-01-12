Бурятские чиновники массово удаляются из WhatsApp









«Информация, которую мы передаём другим компаниям Facebook, включает регистрационные данные, связанные с вашей учётной записью (например, номер телефона), данные о транзакциях, связанные с услугами данные, в том числе касательно взаимодействия пользователей (включая компании) при использовании наших сервисов, информацию о мобильных устройствах пользователей, IP-адресах и др.» - говорится в системном сообщении мессенджера.





«Московский комсомолец» отмечает, что многие государства мира давно стремятся отказаться от использования этой платформы для общения госслужащих. Так, власти Германии не рекомендуют чиновникам и политикам использовать это приложение, а в США против Facebook поданы антимонопольные иски - Федеральная торговая комиссия (FTC) считает, что владение WhatsApp и Instagram обеспечивают корпорации «доминирующую позицию в сегменте социальных сетей».

В Бурятии местные чиновники и силовики в массовом порядке удаляются из WhatsApp. На это сегодня обратил внимание Telegram-канал «БурКОПсоюз», где прокомментировали пост зампреда правительства Бурятии Баира Цыренов. Зампред 10 января поделился наблюдением, что растёт число его контактов в безопасном мессенджере Telegram.Причина отказа госслужащих Бурятии от популярного WhatsApp в нововведениях, которые вступят в силу 8 февраля. С этой даты пользователь мессенджером можно будет пользоваться только при условии согласия с передачей данных пользователя в Facebook – корпорации с американскими корнями и живущей по законодательству США. Несогласных ждёт блокировка.