В Бурятии тункинские чиновники затянули с ответом жителю

Ответ дали только после прокурорского вмешательства



Как выяснила прокурорская проверка, в деятельности одного из подведомственных учреждений администрации Тункинского района Бурятии нарушали закон о порядке рассмотрения обращений граждан.



В марте в учреждение поступило обращение жителя посёлка Аршан о нарушении его прав при строительстве здания на земельном участке, смежном с другим участком.



Однако его обращение не рассмотрели вовремя, ответ не был направлен. Лишь спустя четыре месяца, после прокурорского вмешательства, учреждение организовало проверку по заявлению.



И.о. начальника муниципального казённого учреждения внесено представление, которое удовлетворено.



Также по постановлению прокурора и.о. руководителя привлечена к административной ответственности. Её оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

