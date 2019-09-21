Алексей Цыденов: «Правительство Бурятии пьёт только сок и чай»









На встрече с Цыденовым Николай Бадуев подчеркнул, что нужна масштабная пропаганда по «отрезвлению Бурятии».



- Пока люди пьют, их бесполезно уговаривать, о какой-то духовности говорить, - отметил он.



Глава заверил, что готов возглавить возглавить кампанию по пропаганде трезвости. Сам Алексей Цыденов не курит и не пьёт. Ещё в 2017-м году он



- Когда правительство на выезде, оно пьёт только сок и чай. Например, когда ездим по районам, - рассказал глава Николаю Бадуева.



Начать работу председатель организации «Трезвей! - Тэлэрыш!» призвал с обучения учителей начальных и средних школ. Их было предложено отправить на курс «Прививка трезвости», где обучат передовым методам профилактики. Также Николай Бадуев предложил финансировать трезвенническую работу учителей в школах.



- Это надо пропагандировать только через программу. Ведь наша человеческая природа противится насилию: если нам что-то запрещают, то нам хочется. Поэтому лучше всего начинать с нравственного камертона, которым являются учителя. Особенно это чувствуется в сёлах. Если удаётся убедить учителей, меняется, скажем так, нравственность в селе. Людям перестаёт нравиться алкоголь и начинает нравиться трезвость. Когда мы начали эту работу, была большая конференция в селе Мыла, привезли директоров школ, других заинтересованных, - поделился Бадуев.



Он также рассказал, что в некоторых сёлах до сих пор держат «сухой закон».



Глава республики обещал, что программа мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни будет внедрена в жизнь.



- Сделаем программу. Не будем пока ставить большие проценты по повышению уровня трезвости, которые будут смешными или нереальными. Начнём действовать, заниматься реальными делами, когда будут реальные результаты, перейдём к следующему шагу, - сказал Алексей Цыденов.



Также поручение дано министру спорта и молодёжной политики – о том, чтобы предусмотреть строительство открытой спортивной площадки в селе Улюнхан Курумканского района.



Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия в национальном рейтинге трезвости регионов 2018 года занимает 75 место из 85-ти. Ситуация несколько улучшилась по сравнению с 2017-м, когда республика была на 83-й позиции, но в целом показатель всё ещё очень тревожный. Весной в Улан-Удэ





На встрече с Цыденовым Николай Бадуев подчеркнул, что нужна масштабная пропаганда по «отрезвлению Бурятии».- Пока люди пьют, их бесполезно уговаривать, о какой-то духовности говорить, - отметил он.Глава заверил, что готов возглавить возглавить кампанию по пропаганде трезвости. Сам Алексей Цыденов не курит и не пьёт. Ещё в 2017-м году он заявил, что «переориентировал» правительство Бурятии , сделав его трезвым.- Когда правительство на выезде, оно пьёт только сок и чай. Например, когда ездим по районам, - рассказал глава Николаю Бадуева.Начать работу председатель организации «Трезвей! - Тэлэрыш!» призвал с обучения учителей начальных и средних школ. Их было предложено отправить на курс «Прививка трезвости», где обучат передовым методам профилактики. Также Николай Бадуев предложил финансировать трезвенническую работу учителей в школах.- Это надо пропагандировать только через программу. Ведь наша человеческая природа противится насилию: если нам что-то запрещают, то нам хочется. Поэтому лучше всего начинать с нравственного камертона, которым являются учителя. Особенно это чувствуется в сёлах. Если удаётся убедить учителей, меняется, скажем так, нравственность в селе. Людям перестаёт нравиться алкоголь и начинает нравиться трезвость. Когда мы начали эту работу, была большая конференция в селе Мыла, привезли директоров школ, других заинтересованных, - поделился Бадуев.Он также рассказал, что в некоторых сёлах до сих пор держат «сухой закон».Глава республики обещал, что программа мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни будет внедрена в жизнь.- Сделаем программу. Не будем пока ставить большие проценты по повышению уровня трезвости, которые будут смешными или нереальными. Начнём действовать, заниматься реальными делами, когда будут реальные результаты, перейдём к следующему шагу, - сказал Алексей Цыденов.Также поручение дано министру спорта и молодёжной политики – о том, чтобы предусмотреть строительство открытой спортивной площадки в селе Улюнхан Курумканского района.Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия в национальном рейтинге трезвости регионов 2018 года занимает 75 место из 85-ти. Ситуация несколько улучшилась по сравнению с 2017-м, когда республика была на 83-й позиции, но в целом показатель всё ещё очень тревожный. Весной в Улан-Удэ звучало предложение запретить продажу алкоголя до 14 часов дня

Программу мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни поручил разработать глава Бурятии Алексей Цыденов Поручение дано зампреду по социальному развитию Вячеславу Цыбикжапову по итогам встречи с председателем межрегиональной Байкальской общественной организации «Трезвей! - Тэлэрыш!» Николаем Бадуевым.Встреча с Николаем Бадуевым состоялась 20 сентября после прилёта Алексея Цыденова из Москвы. Он принял участие в шести мероприятиях правительства России, среди которых заседание рабочей группы Госсовета по нацпроекту «Демография», сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев.