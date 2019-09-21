Алексей Цыденов: «Правительство Бурятии пьёт только сок и чай»

Программу мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни поручил разработать глава Бурятии Алексей Цыденов Поручение дано зампреду по социальному развитию Вячеславу Цыбикжапову по итогам встречи с председателем межрегиональной Байкальской общественной организации «Трезвей! - Тэлэрыш!» Николаем Бадуевым.
Встреча с Николаем Бадуевым состоялась 20 сентября после прилёта Алексея Цыденова из Москвы. Он принял участие в шести мероприятиях правительства России, среди которых заседание рабочей группы Госсовета по нацпроекту «Демография», сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев.
На встрече с Цыденовым Николай Бадуев подчеркнул, что нужна масштабная пропаганда по «отрезвлению Бурятии».
- Пока люди пьют, их бесполезно уговаривать, о какой-то духовности говорить, - отметил он.
Глава заверил, что готов возглавить возглавить кампанию по пропаганде трезвости. Сам Алексей Цыденов не курит и не пьёт. Ещё в 2017-м году он заявил, что «переориентировал» правительство Бурятии, сделав его трезвым.
- Когда правительство на выезде, оно пьёт только сок и чай. Например, когда ездим по районам, - рассказал глава Николаю Бадуева.
Начать работу председатель организации «Трезвей! - Тэлэрыш!» призвал с обучения учителей начальных и средних школ. Их было предложено отправить на курс «Прививка трезвости», где обучат передовым методам профилактики. Также Николай Бадуев предложил финансировать трезвенническую работу учителей в школах.
- Это надо пропагандировать только через программу. Ведь наша человеческая природа противится насилию: если нам что-то запрещают, то нам хочется. Поэтому лучше всего начинать с нравственного камертона, которым являются учителя. Особенно это чувствуется в сёлах. Если удаётся убедить учителей, меняется, скажем так, нравственность в селе. Людям перестаёт нравиться алкоголь и начинает нравиться трезвость. Когда мы начали эту работу, была большая конференция в селе Мыла, привезли директоров школ, других заинтересованных, - поделился Бадуев.
Он также рассказал, что в некоторых сёлах до сих пор держат «сухой закон».
Глава республики обещал, что программа мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни будет внедрена в жизнь.
- Сделаем программу. Не будем пока ставить большие проценты по повышению уровня трезвости, которые будут смешными или нереальными. Начнём действовать, заниматься реальными делами, когда будут реальные результаты, перейдём к следующему шагу, - сказал Алексей Цыденов.
Также поручение дано министру спорта и молодёжной политики – о том, чтобы предусмотреть строительство открытой спортивной площадки в селе Улюнхан Курумканского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия в национальном рейтинге трезвости регионов 2018 года занимает 75 место из 85-ти. Ситуация несколько улучшилась по сравнению с 2017-м, когда республика была на 83-й позиции, но в целом показатель всё ещё очень тревожный. Весной в Улан-Удэ звучало предложение запретить продажу алкоголя до 14 часов дня.