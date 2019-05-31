В Бурятии предложили запретить продажу алкоголя до 14 часов

Свой опыт по борьбе за трезвость в Улан-Удэ презентовали представители Якутии



Накануне на всероссийском форуме Общественной палаты России «Сообщество», который проходит в Улан-Удэ, на одной из площадок был рассмотрен вопрос продажи алкоголя. Общественники собрались, чтобы изучить опыт регионов и представить свои предложения по ограничению продажи алкоголя и внедрения трезвости.



На сегодня Бурятия в национальном рейтинге трезвости регионов 2018 года занимает печальное 75 место из 85-ти. По сравнению с 2017 годом количество пьющих в республике стало меньше, тогда Бурятия располагалась на 83-й строке.



По смертности от алкогольных отравлений в 2018 году лидирует Курумканский район.



- Тут необходимо отметить, что и на комиссии профилактики правонарушений при правительстве Бурятии рассматривался этот район, и на коллегии министерства здравоохранения. В этом году по итогам первого квартала Курумканский район не допустил не одного случая смертности. Я думаю, что такая же системная работа будет продолжаться с остальными районами, – рассказал главный врач Республиканского наркологического диспансера Андрей Михеев.



Однако Курумканский район не самый пьющий. Здесь в лидерах жители Тарбагатайского и Баунтовского района.



По последним данным, в Бурятии снизилось число уголовных преступлений и административных правонарушений. По автомобильным авариям в целом по республике идёт снижение, однако с участием пьяных водителей всё в точности наоборот. За прошлый год таких ДТП стало больше на 5,2%.



Для снижения алкогольных показателей в Бурятии ведётся активная работа. В работу вовлечены лидеры молодёжных движений, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Также идут информационные компании по пропаганде трезвости. Медицинские учреждения проводят для людей, состоящих на учёте в наркодиспансерах, лекционные занятия, мотивационные и семейные консультации.



В форуме приняли участие представители Республики Саха (Якутия). У них иные способы борьбы с алкоголем. В 2013 году там был принят закон о суровом ограничении времени и мест розничной продажи алкоголя.



В Якутии алкоголь можно приобрести только с 14:00 до 20:00. Также ограничили и места, где можно купить «беленькую».



- Торговля может осуществляться только в специализированных торговых объектах. Если вы зайдёте в нашей республике в любой магазин, вы никогда не увидите продажу алкоголя рядом с хлебом или молоком, – рассказала председатель Якутского республиканского отделения Общероссийской общественной организации по поддержке президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело» Елена Колесникова.



На уровне местного самоуправления любой населённый пункт Якутии может запретить у себя на территории продажу алкоголя. На сегодня таких сёл в республике насчитывается 188. Кроме этого, в регионе запрещена продажа алкоголя в жилых домах.



Такие меры помогли существенно снизить преступность в республике. По сравнению с 2010 годом число умышленных причинений вреда здоровью снизилось на 45,7%, убийств и покушений на убийств на 39%, грабежей – 75,5%, а разбойных нападений стало меньше на 76,7%.



Соответственно, снизилось число смертности от различных заболеваний, вызванных алкоголем. Стало умирать меньше мужчин в трудоспособном возрасте. Выросла рождаемость и уменьшилось число детей-инвалидов с врождёнными патологиями.



- В первую очередь мы должны понимать, что все антиалкогольные меры направлены на сохранение здоровья и будущего нации. Для сохранения детей и молодёжи, – добавила Елена Колесникова.



В конце собрания все собравшиеся общественники, лидеры молодёжных объединений, представители религиозных конфессий, работники различных ведомств внесли свои предложения для изменения законодательства федерального и регионального уровня. Все эти предложения будут внесены в доклад Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.



