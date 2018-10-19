В Сибири пенсионерка подарила министру мыло и верёвку













Местное издание «Тайга.инфо» уточняет, что на проходной отказались принять подарок для министра, однако пенсионерка всё же смогла его передать через сотрудника министерства труда и соцразвития.





В Новосибирске пенсионерка сделала необычный подарок министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову. Она купила ему в супермаркете «Лента» подарочный набор с мылом и верёвкой за 89 рублей. На такую сумму в Новосибирской области планируется в 2019 году увеличить величину прожиточного минимума для пенсионеров, сообщает правозащитная организация «Гражданский патруль».На 89 рублей женщина смогла купить бельевую верёвку, кусок хозяйственного мыла, пачку соли и спички. Эти предметы пенсионерка подарила чиновнику в знак протеста против такого увеличения прожиточного минимума.- Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения, — заявила пенсионерка у входа в здание министерства социального развития региона.