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В Сибири пенсионерка подарила министру мыло и верёвку

В Сибири пенсионерка подарила министру мыло и верёвку
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Подарок пенсионерка передала через сотрудника министерства

В Новосибирске пенсионерка сделала необычный подарок министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову. Она купила ему в супермаркете «Лента» подарочный набор с мылом и верёвкой за 89 рублей. На такую сумму в Новосибирской области планируется в 2019 году увеличить величину прожиточного минимума для пенсионеров, сообщает правозащитная организация «Гражданский патруль».

На 89 рублей женщина смогла купить бельевую верёвку, кусок хозяйственного мыла, пачку соли и спички. Эти предметы пенсионерка подарила чиновнику в знак протеста против такого увеличения прожиточного минимума.

- Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения, — заявила пенсионерка у входа в здание министерства социального развития региона.




Местное издание «Тайга.инфо» уточняет, что на проходной отказались принять подарок для министра, однако пенсионерка всё же смогла его передать через сотрудника министерства труда и соцразвития.

пенсионеры Прожиточный минимум
 
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