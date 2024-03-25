В Бурятии осуждённые будут изготавливать мусорные баки

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Об этом договорились во время встречи



Исправительную колонию №1 в Селенгинском районе Бурятии посетил мэр Гусиноозерска Валентин Дакич. Вместе с ним исправительное учреждение посетили представители администрации города и района, городского совета депутатов, ООО «ЭкоАльянс», ООО «Горводоканал» и ООО «МИР».



- В рамках посещения состоялся обход производственных участков учреждения, где гости ознакомились с работой цеха по изготовлению технического войлока, металлообрабатывающего, мебельного и швейного цехов. В каждом производственном участке были организованы выставки образцов производимой продукции, представлены буклеты и прайс-листы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



В рамках встречи обсуждались возможность предоставления рабочей силы для благоустройства Гусиноозерска, поставки баков сбора ТКО для нужд ООО «ЭкоАльянс» и возможность изготовления мебели из ЛДСП для ЖКХ Селенгинского района.

