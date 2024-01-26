А денег на её ремонт в казне не оказалось
Жители Мухоршибирского района недовольны состоянием дороги от посёлка Саган-Нур до улуса Кусоты. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» поинтересовались, кто должен её обслуживать.
- Очистка не помешает. Асфальт в ужасном состоянии – его, можно сказать, там просто нет. Яма на яме, – возмущаются сельчане.
Глава сельского поселения «Саганнурское» Павел Ерофеев пояснил: участок от улицы Дорожная в Саган-Нуре до границы поселения вблизи железнодорожного поста относится к дорогам местного значения.
- Летом там проводился ремонт – отсыпка щебнем и грейдирование. По необходимости оно ведётся и в течение года. Капитальный ремонт дороги в ближайшее время не планируется из-за нехватки средств в бюджете района, – отметил Павел Ерофеев.
«Яма на яме»: В Бурятии жители района пожаловались на дорогу без асфальта
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