«Яма на яме»: В Бурятии жители района пожаловались на дорогу без асфальта

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

А денег на её ремонт в казне не оказалось



Жители Мухоршибирского района недовольны состоянием дороги от посёлка Саган-Нур до улуса Кусоты. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» поинтересовались, кто должен её обслуживать.



- Очистка не помешает. Асфальт в ужасном состоянии – его, можно сказать, там просто нет. Яма на яме, – возмущаются сельчане.



Глава сельского поселения «Саганнурское» Павел Ерофеев пояснил: участок от улицы Дорожная в Саган-Нуре до границы поселения вблизи железнодорожного поста относится к дорогам местного значения.



- Летом там проводился ремонт – отсыпка щебнем и грейдирование. По необходимости оно ведётся и в течение года. Капитальный ремонт дороги в ближайшее время не планируется из-за нехватки средств в бюджете района, – отметил Павел Ерофеев.