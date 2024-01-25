На севере Бурятии чествовали первого новорождённого 2024 года

Общество, Фото: администрация Баунтовского района

Мальчика назвали Виктором



На протяжении многих лет в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии поддерживается традиция чествования первого новорождённого года. Подобное радостное событие произошло 20 января в семье Сергея Александровича и Надежды Викторовны из села Россошино. Малыш Виктор – четвёртый ребёнок в семье - он и стал первым маленьким баунтовцем в наступившем году.



Родителей и малыша поздравили и вручили множество подарков представители местной администрации, районного совета депутатов и партийных активистов. Также счастливым родителям вручили первый документ маленького Виктора – свидетельство о рождении. Об этом сообщает администрация Баунтовского района.

