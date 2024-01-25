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На севере Бурятии чествовали первого новорождённого 2024 года

На севере Бурятии чествовали первого новорождённого 2024 года
Общество,  Фото:администрация Баунтовского района
Мальчика назвали Виктором

На протяжении многих лет в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии поддерживается традиция чествования первого новорождённого года. Подобное радостное событие произошло 20 января в семье Сергея Александровича и Надежды Викторовны из села Россошино. Малыш Виктор – четвёртый ребёнок в семье - он и стал первым маленьким баунтовцем в наступившем году.

Родителей и малыша поздравили и вручили множество подарков представители местной администрации, районного совета депутатов и партийных активистов. Также счастливым родителям вручили первый документ маленького Виктора – свидетельство о рождении. Об этом сообщает администрация Баунтовского района.
Бурятия Баунтовский район новорожденные дети

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