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В конце января глава Бурятской митрополии отметит 70-летие

В конце января глава Бурятской митрополии отметит 70-летие
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также будет юбилей его архиерейской хиротонии

31 января глава Бурятской митрополии отметит значимые даты. В преддверии 70-летия со дня рождения митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа и 25-летия его архиерейской хиротонии пресс-службой епархии подготовлен фильм.

- Люди, принявшие участие в съёмке, духовные чада митрополита Иосифа, кого он когда-то привёл к вере Христовой, и те, кто когда-то служил с ним, сотрудничал с владыкой Иосифом в различных благих делах, делятся своими чувствами, воспоминаниями о владыке Иосифе, рассказывают о его церковном служении, строительстве и восстановлении храмов, о его других созидательных трудах, о его вкладе в развитие церковной и духовной жизни епархий в разных регионах – местах его служения, - сообщает пресс-служба епархии.

Фильм (6+), посвящённый 70-летию со дня рождения митрополита Иосифа и 25-летию его архиерейской хиротонии будет показан зрителям на местных и православном телеканалах накануне дня рождения.

Митрополит Иосиф родился 31 января, в день, когда церковь чтит память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Накануне и в этот день глава Бурятской митрополии возглавит праздничные богослужения в Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ:
— 30 января в 17:00 – всенощное бдение;
— 31 января в 9:00 – божественная литургия.

Возрастное ограничение: 6+.
митрополия Бурятия епархия православие юбилей

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