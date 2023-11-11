В Улан-Удэ представили проект «Хрустальное чудо Кяхты»

Его цель – возрождение уникального иконостаса

О проекте «Хрустальное чудо Кяхты» 10 ноября рассказали в улан-удэнском филиале Кяхтинского краеведческого музея. Мало кто знает, что в XIX веке в Воскресенском храме Кяхты на деньги купцов (богатейших людей по тем временам не только в Российской империи, но и в мире) установили уникальный хрустальный иконостас. Он был уникальным не только по форме, но и по содержанию: посвящён крупнейшим победным битвам русской армии в первой половине девятнадцатого века. Включая сражения Отечественной войны 1812 года.

В парке «Патриот» под Москвой есть храм в честь воинской славы, посвящённый таким победам, заметил реставратор Олег Шулепов. А вот именно иконостаса воинской славы в храмах России сейчас нет. Шулепов работает над восстановлением реликвии, которая станет привлекательной не только верующих. Но и для всех местных жителей, да и туристов.

- Мы не привносим ничего нового, а именно восстанавливаем. Всё делаем вручную, - отметил он. – Изучали и продолжаем изучать исторические материалы.

По словам реставратора и иконописца, в работе используется золото высшей пробы, хрусталь высшей пробы, «бук мы использовали самой высшей породы». Бочонки для колонн делаются в Гусь-Хрустальном по технологии XIX века.

Храм Воскресения Господня в Кяхте в позапрошлом веке славился богатым убранством. В годы советской власти его разграбили, превратили в туалет, а хрустальный иконостас разрушили. Фрагменты есть в музее. Сохранились фотографии.

Благочинный Кяхтинского церковного округ отец Олег рассказал, что раньше путешественники, возвращаясь из стран Азии через Кяхту в Россию, первым делом видели купола храмов. Например, писал об этом Николай Пржевальский.

- Во всём надо искать духовный смысл. Хрустальный иконостас ради хрустальной части его – это ловушка, - уверен протоиерей. – Главное, что восстанавливается иконостас. А «хрустальный» - это лишь приложение к нему.

Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев отметил, что, возвращаясь домой из Монголии, испытывает при виде Кяхты такие же чувства, как и великий путешественник, учёный Пржевальский. Министр подчеркнул, что Кяхта готовится к юбилею - 300-летию со дня основания города. Его будут праздновать в 2027 году.

- Кяхта в своё время давала 9 процентов всей российской казны! – огорошил собравшихся Доржиев. - Сегодня активно развивается внутренний туризм. Надо «брать» Кяхту и развивать, чтобы она звучала.

Новый глава Кяхтинского района Андрей Фомин такой подход категорически одобрил. Он пообещал, что при нём туризм в городе будет процветать. Как, видимо, и сам город на границе с Монголией. Тем более, что в минкультуры Бурятии план праздничных мероприятий свёрстан. И вскоре будет утверждён на федеральном уровне. Оргкомитет по «дате 300» соберётся в конце ноября.

Проект «Хрустальное чудо Кяхты» летом получил поддержку от президентского фонда культурных инициатив. Он рассчитан на год Пока речь идёт о восстановлении к 31 июля 2024 года одной из восьми частей иконостаса – тумбы и четырёх хрустальных колонн.

Светлана Дихтяр, руководитель организации «Развитие туризма и гостеприимства в современном мире», надеется, что гранты будут выделяться и дальше. И к юбилею Кяхты большая часть уникального иконостаса будет восстановлена.

- Это, с одной стороны, и памятник духовного значения, а с другой – важная вещь для продвижения Кяхты, как центра туризма, - считает она.

По её словам, одна из целей проекта – работа со школьниками, молодёжью. Лекции и экскурсии уже начались. Отклик от подрастающего поколения вроде бы есть.

Кстати, пожертвования на восстановление хрустального иконостаса собирают в храмах Кяхты. Кружка для сборов установлена и в здании администрации района.