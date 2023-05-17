В Бурятии состоятся чемпионаты по маунтинбайку и борьбе

Также пройдёт турнир по каратэ



С 19 по 20 мая в Улан-Удэ проведут открытый чемпионат Бурятской сельскохозяйственной академии по вольной борьбе памяти профессора Александра Попова (возрастное ограничение: 6+). В турнире примут участие спортсмены 2005 года рождения и старше. Соревнования пройдут по правилам UWW в весовых категориях 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг и 125 кг. Местом проведения чемпионата станет спорткомплекс БГСХА имени А.П. Попова.



21 мая в Улан-Удэ пройдёт VII открытый межрегиональный турнир по каратэ WKF «Buryatia Open ’23» (возрастное ограничение: 6+). Соревнования состоятся в культурно-спортивном комплексе города.



28 мая будет проведён чемпионат и первенство Бурятии в индивидуальной гонке на время по маунтинбайку (возрастное ограничение: 0+). Впервые в истории МТБ республики пройдёт гонка с раздельного старта на дистанции 10 км. Соревнования запланированы на Богородском острове в Улан-Удэ. Принять участие могут юниоры и мальчики (14-17 лет), мужчины (18-29 дет), ветераны-мужчины (40 лет и старше), девушки и женщины всех возрастов, а также любители.

