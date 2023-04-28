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В районе Бурятии, где бегала бешеная лисичка, привили скот

В районе Бурятии, где бегала бешеная лисичка, привили скот
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Против смертельно опасного заболевания ревакцинировали коров, овец и лошадей

В Селенгинском районе Бурятии, где две недели назад обнаружили бешеную лису, устроили ревакцинацию сельскохозяйственных животных. В эпизоотическом очаге привили 79 коров и быков, 140 голов мелкого рогатого скота и пять лошадей, а в радиусе трёх километров от него – 83 головы КРС, 10 лошадей и пять собак, рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7».

Лисицу с подозрением на бешенство доставили из местности Бараний Луг в сельском поселении «Новоселенгинское». После обследования, которое провели сотрудники Бурятской ветеринарной лаборатории, диагноз подтвердился.

Как сообщал «Байкал-Daily», на  следующий день пришлось провести внеочередное экстренное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии под председательством зампреда по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Галсана Дареева. На нём определили эпизоотический очаг заболевания и рассмотрели план мероприятий по его ликвидации. Согласно ветеринарным правилам, неблагополучной объявили территорию в радиусе трёх километров. Там объявили 60-дневный карантин, который продолжает действовать.

Бешенство смертельно опасно. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа. Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить.

Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д. В конце февраля в одном из фермерских хозяйств в Мухоршибирском тоже зафиксировали бешенство – его обнаружили у двух лисиц. Рыжие хищницы не успели никого покусать.


бешенство скот болезнь вакцинация

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