В районе Бурятии, где бегала бешеная лисичка, привили скот

Против смертельно опасного заболевания ревакцинировали коров, овец и лошадей
Лисицу с подозрением на бешенство доставили из местности Бараний Луг в сельском поселении «Новоселенгинское». После обследования, которое провели сотрудники Бурятской ветеринарной лаборатории, диагноз подтвердился.
Как сообщал «Байкал-Daily», на следующий день пришлось провести внеочередное экстренное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии под председательством зампреда по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Галсана Дареева. На нём определили эпизоотический очаг заболевания и рассмотрели план мероприятий по его ликвидации. Согласно ветеринарным правилам, неблагополучной объявили территорию в радиусе трёх километров. Там объявили 60-дневный карантин, который продолжает действовать.
Бешенство смертельно опасно. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа. Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить.
Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д. В конце февраля в одном из фермерских хозяйств в Мухоршибирском тоже зафиксировали бешенство – его обнаружили у двух лисиц. Рыжие хищницы не успели никого покусать.
Как сообщал «Байкал-Daily», на следующий день пришлось провести внеочередное экстренное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии под председательством зампреда по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Галсана Дареева. На нём определили эпизоотический очаг заболевания и рассмотрели план мероприятий по его ликвидации. Согласно ветеринарным правилам, неблагополучной объявили территорию в радиусе трёх километров. Там объявили 60-дневный карантин, который продолжает действовать.
Бешенство смертельно опасно. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа. Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить.
Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д. В конце февраля в одном из фермерских хозяйств в Мухоршибирском тоже зафиксировали бешенство – его обнаружили у двух лисиц. Рыжие хищницы не успели никого покусать.