В 2022 году Национальный музей получил первый опыт частно-государственного партнерства и провёл Байкальскую ассамблею
На днях директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева рассказала об итогах деятельности музея за 2022 год и планах на этот год.
- С июня 2022 года музей начал реализацию совершенно нового опыта в области частно-государственного партнёрства, начав сотрудничество с частной галереей Льва Бардамова. Музей Льва Бардамова стал доступнее для большего числа жителей Бурятии. Важным событием прошлого года стало проведение первой Байкальской ассамблеи музеев Дальнего Востока в Улан-Удэ, собравшей более 100 представителей музеев из самых разных уголков страны, - поделилась Татьяна Бороноева.
Кроме того, Национальный музей успешно провел передвижные выставки в других регионах. Была проделана большая подготовительная работу к выставочным проектам, посвящённым 100-летию республики, отметила Татьяна Бороноева.
Музей продолжил в прошлом году работу по внедрению программы «Пушкинская карта» среди жителей республики и смог выйти на лидирующие показатели среди музеев по Дальневосточному округу.
Национальный музей Бурятии подвёл итоги года
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