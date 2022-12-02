Обидевшему Бурятию и Чечню папе римскому ответили в стихах



Юрий Ботоев призывает показать кадры с подтверждением «жестокости» военных из Бурятии и приходит к выводу, что это всё – лишь слова. А потом приглашает понтифика на Байкал.



Чтоб точные нам давать оценки,

Езжайте к нам, католиков глава –

Так хоть бурят узнает хорошенько

И лично подтвердит свои слова.



И если Папа примет приглашенье,

То мы его в Байкале окунём –

По-дружески, конечно, на крещенье

И тарасуна вкусного нальём.



Быть может, на понтифика и по фиг,

А на не по фиг, если это грех.

И мы считаем: далеко не подвиг

Огульно хаять нацию при всех.







Только во «ВКонтакте» запись собрала уже почти 9 тысяч просмотров.



- В современном информационном мире ничему не перестаёшь удивляться. И в этот раз поразило заявление римского папы о чеченцах и бурятах, – поделился Юрий Ботоев с «Байкал-Daily». – По большому счёту, он заявляет в негативных красках сразу о представителях двух других религий – исламской и буддийской. Такое позволительно для понтифика, у которого самое большое количество прихожан в мире – более миллиарда верующих.



По словам поэта, его это шокировало.



- Мы давно живём дружно с другими народами страны и оцениваем людей, прежде всего, по человеческим качествам. Вечером и ночью получал сообщения и звонки и не только из России. Люди одобряли мой ответ, выраженный в стихах. Писали даже незнакомые с Украины – Днепра, Житомира, Киева и других городов. Те, кто на Украине знает бурят, очень хорошо к нам относятся, знают наш уклад, культуру и поведение. Рад, что мой стих нашёл отклик не только у жителей Бурятии, но и всего остального мира. Та скорость, с которой он распространился во всех соцсетях и мессенджерах, даёт надежду, что он дойдёт до адресата в правильном переводе, – добавил Ботоев.



Неосторожное высказывание папы римского задело жителей и уроженцев обеих национальных республик. На него уже отреагировали главы Бурятии и Чечни Алексей Цыденов и Рамзан Кадыров.





Только во «ВКонтакте» запись собрала уже почти 9 тысяч просмотров.- В современном информационном мире ничему не перестаёшь удивляться. И в этот раз поразило заявление римского папы о чеченцах и бурятах, – поделился Юрий Ботоев с «Байкал-Daily». – По большому счёту, он заявляет в негативных красках сразу о представителях двух других религий – исламской и буддийской. Такое позволительно для понтифика, у которого самое большое количество прихожан в мире – более миллиарда верующих.По словам поэта, его это шокировало.- Мы давно живём дружно с другими народами страны и оцениваем людей, прежде всего, по человеческим качествам. Вечером и ночью получал сообщения и звонки и не только из России. Люди одобряли мой ответ, выраженный в стихах. Писали даже незнакомые с Украины – Днепра, Житомира, Киева и других городов. Те, кто на Украине знает бурят, очень хорошо к нам относятся, знают наш уклад, культуру и поведение. Рад, что мой стих нашёл отклик не только у жителей Бурятии, но и всего остального мира. Та скорость, с которой он распространился во всех соцсетях и мессенджерах, даёт надежду, что он дойдёт до адресата в правильном переводе, – добавил Ботоев.Неосторожное высказывание папы римского задело жителей и уроженцев обеих национальных республик. На него уже отреагировали главы Бурятии и Чечни Алексей Цыденов и Рамзан Кадыров. Прокомментировали заявление понтифика и в соседнем Забайкалье. А источник ТАСС в Ватикане сообщил , что там ценят добрые отношения с Россией и надеются на продолжение курса на их развитие. Собеседник издания подчеркнул: Ватикан «никак не хотел обидеть народы России». И не исключил, что всё дело в неточном переводе интервью. «Будем выяснять, перепроверять переводы», – отметил он.

Известный поэт и режиссёр Юрий Ботоев написал стихотворение, в котором ответил на нашумевшее заявление папы римского Франциска о якобы «жестокости» бурят и чеченцев на СВО. Своё новое произведение он зачитал на камеру и выложил двухминутное видео в соцсетях.Жестокий Рим почти что пять столетийУничтожал людей, неся как бы прогресс,И Африку подмял, и всех соседей,И в Азию до Каспия залез.И всё это с чьего благословенья?С благословения тогдашних римских пап!И жертвы Рима сгинули в забвеньях,И ужасает варварства масштаб.Внезапно нынче Папа раскричался –Мол, мы, буряты, жёсткие вконец,И про чеченцев так же выражался,Ну Папа, вы, конечно же, храбрец!Ну за Чечню не надо волноваться –Там знают инциденты как решать:Лишь надо научиться извинятьсяНа камеру и искренне снимать.Кто Папе кинул о бурятах пищу?Он хоть бы разузнал из словарейЧто нас, бурят, чуть больше триста тысяч,Включая женщин, стариков, детей.И, дескать, Украину мы кошмарим,В которой 40 миллионов человек!Ну да, бурят на службе – классный парень,Порой – старательней, выносливей коллег.