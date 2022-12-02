Обидевшему Бурятию и Чечню папе римскому ответили в стихах

Известный поэт и режиссёр Юрий Ботоев написал стихотворение, в котором ответил на нашумевшее заявление папы римского Франциска о якобы «жестокости» бурят и чеченцев на СВО. Своё новое произведение он зачитал на камеру и выложил двухминутное видео в соцсетях.
Жестокий Рим почти что пять столетий
Уничтожал людей, неся как бы прогресс,
И Африку подмял, и всех соседей,
И в Азию до Каспия залез.
И всё это с чьего благословенья?
С благословения тогдашних римских пап!
И жертвы Рима сгинули в забвеньях,
И ужасает варварства масштаб.
Внезапно нынче Папа раскричался –
Мол, мы, буряты, жёсткие вконец,
И про чеченцев так же выражался,
Ну Папа, вы, конечно же, храбрец!
Ну за Чечню не надо волноваться –
Там знают инциденты как решать:
Лишь надо научиться извиняться
На камеру и искренне снимать.
Кто Папе кинул о бурятах пищу?
Он хоть бы разузнал из словарей
Что нас, бурят, чуть больше триста тысяч,
Включая женщин, стариков, детей.
И, дескать, Украину мы кошмарим,
В которой 40 миллионов человек!
Ну да, бурят на службе – классный парень,
Порой – старательней, выносливей коллег.
Юрий Ботоев призывает показать кадры с подтверждением «жестокости» военных из Бурятии и приходит к выводу, что это всё – лишь слова. А потом приглашает понтифика на Байкал.
Чтоб точные нам давать оценки,
Езжайте к нам, католиков глава –
Так хоть бурят узнает хорошенько
И лично подтвердит свои слова.
И если Папа примет приглашенье,
То мы его в Байкале окунём –
По-дружески, конечно, на крещенье
И тарасуна вкусного нальём.
Быть может, на понтифика и по фиг,
А на не по фиг, если это грех.
И мы считаем: далеко не подвиг
Огульно хаять нацию при всех.
Только во «ВКонтакте» запись собрала уже почти 9 тысяч просмотров.
- В современном информационном мире ничему не перестаёшь удивляться. И в этот раз поразило заявление римского папы о чеченцах и бурятах, – поделился Юрий Ботоев с «Байкал-Daily». – По большому счёту, он заявляет в негативных красках сразу о представителях двух других религий – исламской и буддийской. Такое позволительно для понтифика, у которого самое большое количество прихожан в мире – более миллиарда верующих.
По словам поэта, его это шокировало.
- Мы давно живём дружно с другими народами страны и оцениваем людей, прежде всего, по человеческим качествам. Вечером и ночью получал сообщения и звонки и не только из России. Люди одобряли мой ответ, выраженный в стихах. Писали даже незнакомые с Украины – Днепра, Житомира, Киева и других городов. Те, кто на Украине знает бурят, очень хорошо к нам относятся, знают наш уклад, культуру и поведение. Рад, что мой стих нашёл отклик не только у жителей Бурятии, но и всего остального мира. Та скорость, с которой он распространился во всех соцсетях и мессенджерах, даёт надежду, что он дойдёт до адресата в правильном переводе, – добавил Ботоев.
Неосторожное высказывание папы римского задело жителей и уроженцев обеих национальных республик. На него уже отреагировали главы Бурятии и Чечни Алексей Цыденов и Рамзан Кадыров. Прокомментировали заявление понтифика и в соседнем Забайкалье. А источник ТАСС в Ватикане сообщил, что там ценят добрые отношения с Россией и надеются на продолжение курса на их развитие. Собеседник издания подчеркнул: Ватикан «никак не хотел обидеть народы России». И не исключил, что всё дело в неточном переводе интервью. «Будем выяснять, перепроверять переводы», – отметил он.