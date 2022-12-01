01 декабря

30 ноября

Популярное

Скандальное заявление папы римского о бурятах раскритиковали власти Забайкалья

Скандальное заявление папы римского о бурятах раскритиковали власти Забайкалья
Власть, 
Замгубернатора заявила, что он забыл историю

На нашумевшее высказывание папы римского Франциска о якобы «жестокости» бурят и чеченцев, участвующих в СВО на Украине, отреагировали в соседнем с Бурятией Забайкалье. Его слова прокомментировала заместитель губернатора региона Аягма Ванчикова.

- Глава католической церкви, мягко говоря, назвал бурят и чеченцев «самыми жестокими мучителями». Может быть, он забыл историю? Может, текст забыл, как другой дедушка? Или не знал и забыл современный Донбасс, который восемь лет находился под террористическим гнётом украинских националистов? Не они ли являются самыми жестокими мучителями? – пишет чиновница в своём telegram-канале.

По её словам, бойцы из Агинского Бурятского округа, Забайкальского края, Бурятии и других регионов представляют российскую армию.

- Наша армия многонациональна и многоконфессиональна – так же, как и наша родина. Именно нашу любимую родину защищают самые смелые, мужественные и бесстрашные мужчины, а дома их ждут любящие жёны и дети. Если говорят – значит, боятся, – отметила Аягма Ванчикова.

Ранее источник ТАСС в Ватикане сообщил, что там ценят добрые отношения с Россией и надеются на продолжение курса на их развитие. Собеседник издания подчеркнул: Ватикан «никак не хотел обидеть народы России». И не исключил, что всё дело в неточном переводе интервью. «Будем выяснять, перепроверять переводы», – отметил он. А глава Бурятии Алексей Цыденов заявил в соцсетях: военные из республики с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии.






скандал Папа римский

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Путин открыл новую модельную библиотеку в Бурятии
Путин открыл новую модельную библиотеку в Бурятии
Власть, 01.12.2022
В церемонии открытии президент участвовал по видеосвязи
Бывший главный лесник Бурятии покидает высокий пост в Карелии
Бывший главный лесник Бурятии покидает высокий пост в Карелии
Власть, 30.11.2022
 Алексей Щепин решил уволиться по собственному желанию
В Улан-Удэ решили повременить с повышением тарифов на проезд
В Улан-Удэ решили повременить с повышением тарифов на проезд
Власть, 29.11.2022
Депутаты горсовета заявили, что «забываем про конечного потребителя – пассажира»
Улан-Удэнский горсовет готов к закону об обязательном ведении аккаунтов в соцсетях
Улан-Удэнский горсовет готов к закону об обязательном ведении аккаунтов в соцсетях
Власть, 29.11.2022
Публичное афиширование деятельности теперь подкреплено юридически
В Улан-Удэ усомнились в обоснованности подорожания проезда в трамваях
В Улан-Удэ усомнились в обоснованности подорожания проезда в трамваях
Власть, 29.11.2022
Депутаты горсовета призвали «не привязывать тариф на трамвай к автобусу»
Цыденов и Хамбо Лама отреагировали на заявление папы римского о «жестокости» бурят на СВО
Цыденов и Хамбо Лама отреагировали на заявление папы римского о «жестокости» бурят на СВО
Власть, 29.11.2022
Глава республики назвал такую оценку как минимум странной
Министр культуры Бурятии «перевоплотилась» в фею
Министр культуры Бурятии «перевоплотилась» в фею
Власть, 29.11.2022
Соелма Дагаева примерила сказочный образ, чтобы обратиться к школьникам и студентам
В Бурятии два поселения не получили паспорта готовности к зиме
В Бурятии два поселения не получили паспорта готовности к зиме
Власть, 28.11.2022
Местные власти должны исправить все замечания до 10 декабря
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём матери
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём матери
Власть, 27.11.2022
День матери отмечают в последнее воскресенье ноября
В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях
В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях
Власть, 25.11.2022
Парламентариям захотелось компенсации за вынужденные прогулы на работе
Назначен прокурор Баунтовского района Бурятии
Назначен прокурор Баунтовского района Бурятии
Власть, 25.11.2022
Рафик Галимов служит в прокуратуре уже 14 лет
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Власть, 25.11.2022
Прокуратура выявила нарушение законодательства при расходовании бюджетных средств

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^