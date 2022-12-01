Скандальное заявление папы римского о бурятах раскритиковали власти Забайкалья

Замгубернатора заявила, что он забыл историю
- Глава католической церкви, мягко говоря, назвал бурят и чеченцев «самыми жестокими мучителями». Может быть, он забыл историю? Может, текст забыл, как другой дедушка? Или не знал и забыл современный Донбасс, который восемь лет находился под террористическим гнётом украинских националистов? Не они ли являются самыми жестокими мучителями? – пишет чиновница в своём telegram-канале.
По её словам, бойцы из Агинского Бурятского округа, Забайкальского края, Бурятии и других регионов представляют российскую армию.
- Наша армия многонациональна и многоконфессиональна – так же, как и наша родина. Именно нашу любимую родину защищают самые смелые, мужественные и бесстрашные мужчины, а дома их ждут любящие жёны и дети. Если говорят – значит, боятся, – отметила Аягма Ванчикова.
Ранее источник ТАСС в Ватикане сообщил, что там ценят добрые отношения с Россией и надеются на продолжение курса на их развитие. Собеседник издания подчеркнул: Ватикан «никак не хотел обидеть народы России». И не исключил, что всё дело в неточном переводе интервью. «Будем выяснять, перепроверять переводы», – отметил он. А глава Бурятии Алексей Цыденов заявил в соцсетях: военные из республики с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии.