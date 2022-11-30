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В Ватикане прокомментировали слова папы римского о бурятах на СВО

В Ватикане прокомментировали слова папы римского о бурятах на СВО
Общество, 
Там заявили, что понтифик не хотел обидеть народы России

Скандал, разгоревшийся вокруг заявления папы римского Франциска о якобы «жестокости» бурят и чеченцев, участвующих в спецоперации на Украине, прокомментировали в Ватикане. Источник ТАСС сообщил, что там ценят добрые отношения с Россией и надеются на продолжение курса на их развитие.

Собеседник издания подчеркнул: Ватикан «никак не хотел обидеть народы России» и не исключил, что всё дело в неточном переводе интервью. «Будем выяснять, перепроверять переводы», – отметил он.

Ранее посол РФ в папском городе-государстве Александр Авдеев заявил протест по поводу высказываний понтифика.

- Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, выразив возмущение странными высказываниями, приписываемыми папе римскому Франциску в его интервью журналу «Americamagazine». Российская сторона возмущена упоминаемыми жестокостями со стороны российских военнослужащих в ходе СВО на Украине, якобы имевшими место, – подчеркнул Авдеев в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что «единство многонационального российского народа непоколебимо и никому не удастся поставить его под сомнение». На скандальное интервью отреагировали и в Бурятии. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил в соцсетях: военные из республики с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии.



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