В Иркутске главную ёлку зажгут 1 декабря

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Всего в городе установят 17 елей



В сквере имени Кирова заканчивают монтаж новогодней ели высотой 25 метров. Главную городскую ёлку Иркутска зажгут 1 декабря в 18:00. Вопросы организации празднования Нового 2023 года и Рождества обсудили на заседании рабочей группы с участием мэра, руководителей структурных подразделений администрации муниципалитета, правоохранительных органов и пожарного надзора.



– В этом году принято решение не проводить крупных массовых мероприятий. Средства, которые предоставляют нам партнёры на фейерверк, направим на новогоднее украшение Кировска ЛНР. Но это не значит, что Иркутск останется без праздника. Город будет украшен. Большая программа запланирована для маленьких иркутян. В сквере Кирова, на острове Конный, в округах для ребят организуют игровые программы, традиционно будет работать резиденция Деда Мороза. Мероприятия пройдут во всех округах города, – прокомментировал мэр Руслан Болотов.



Кроме того, для детей всех участников специальной военной операции в городских учреждениях культуры проведут Новогодние ёлки мэра.



В сквере имени Кирова создадут ледовый городок из 18 фигур. Входная группа напротив здания правительства Иркутской области будет выполнена в новогодней тематике; напротив здания ВостСибУгля – в стиле «Енисей, Ангара, Шаман-камень». Также появятся цифры «2023», Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик-почтальон, маленькие детские ледовые фигуры. Отдельное внимание уделят творчеству земляка Леонида Гайдая, столетний юбилей которого отметят 30 января следующего года. Создадут фигуры «Кинолента», «Машина», «Трон Ивана Грозного», «Доска объявлений», Юрий Никулин в образе героя фильма «Бриллиантовая рука».



Также в сквере установят элементы светового оформления. 17 декабря здесь же откроется резиденция Деда Мороза. Её можно будет посетить лично. Или позвонить по видеосвязи в мессенджере Телеграм.



На острове Конный продолжают монтировать 14-метровую ель, заливать каток. Его открытие запланировано на 24 декабря. Небольшую ледовую площадку для юных иркутян организуют и на улице Урицкого в районе дома быта.



– Всего в Иркутске на 32 общественных пространствах установят 17 елей высотой от 5 до 10 метров, будет работать шесть фотозон и 16 объёмных световых фигур. Улицы города украсят около семи километров гирлянд, – пояснил начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Антон Чернышов.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, особое внимание уделят обеспечению безопасности, в том числе антитеррористической защищённости. Наряду с работой почти 400 камер наружного наблюдения в местах массового пребывания горожан усилят охрану общественного порядка.



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