Награды он удостоен за проект «Электрофильтры и дымоуловители»
Молодой сотрудник Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения Сергей Бельский получил премию имени Владимира Ревунова 1 степени. Награды он был удостоен за проект «Электрофильтры и дымоуловители». Сергей Бельский назван лучшим инженером-конструктором в номинации «За вклад в развитие производства гражданской продукции».
Как сообщили в Бурятском региональном отделении Союза машиностроителей России, разработанные улан-удэнцем электрофильтры и дымоуловители уже находятся в практической эксплуатации. Они установлены на одну из небольших муниципальных котельных, которые обеспечивают теплом социальные объекты и несколько многоквартирных домов. Изделие пройдёт испытание во время отопительного сезона.
Премия имени Ревунова учреждена Союзом машиностроителей России в 2016 году по инициативе АО «Концерн Радиоэлектронные технологии». Премия присуждается на конкурсной основе молодым перспективным разработчикам, конструкторам и технологам (до 35 лет) за значительные достижения в области разработки и производства новых и модернизации устаревших конструкторских изделий специального назначения, а также за разработку и производство новых изделий гражданского назначения. Общий фонд премии составляет 10 млн рублей ежегодно.
Владимир Ревунова был одним из создателей средств вычислительной техники для бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов. Ушёл из жизни в 2016 году.
Молодой конструктор из Улан-Удэ получил престижную премию
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