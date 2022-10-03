За 10 дней зарегистрировано браков столько же, сколько за четверть прошлого года
Всего за десять дней, с 22 сентября по 1 октября, в Бурятии заключили 1319 браков. Это 25 % от общего количества свадеб за весь 2021 год.
Также с 22 сентября составлено 597 записей актов об установлении отцовства. Это составляет почти 20% % от общего количества установлений отцовства за прошлый года, сообщили в республиканском ЗАГСе.
Неделей ранее специалисты напоминали, что регистрация брака производится для молодожёнов только очно.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в эти дни некоторые районные отделения ЗАГСов обслуживали только граждан, попавших под частичную мобилизацию.
В Бурятии продолжается свадебный бум
Общество, Фото:
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