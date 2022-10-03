03 октября

02 октября

Популярное

В Бурятии продолжается свадебный бум

В Бурятии продолжается свадебный бум
Общество,  Фото:pixabay.com
За 10 дней зарегистрировано браков столько же, сколько за четверть прошлого года

Всего за десять дней, с 22 сентября по 1 октября, в Бурятии заключили 1319 браков. Это 25 % от общего количества свадеб за весь 2021 год.

Также с 22 сентября составлено 597 записей актов об установлении отцовства. Это составляет почти 20% % от общего количества установлений отцовства за прошлый года, сообщили в республиканском ЗАГСе.

Неделей ранее специалисты напоминали, что регистрация брака производится для молодожёнов только очно.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в эти дни некоторые районные отделения ЗАГСов обслуживали только граждан, попавших под частичную мобилизацию. 
свадьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжается свадебный бум
В Бурятии продолжается свадебный бум
Общество, 03.10.2022
За 10 дней зарегистрировано браков столько же, сколько за четверть прошлого года
В Бурятии одновременно откроют десять новых школ
В Бурятии одновременно откроют десять новых школ
Общество, 03.10.2022
Новые школы строят в Улан-Удэ и пригороде
Вопрос улан-удэнки прозвучал в «Что? Где? Когда?»
Вопрос улан-удэнки прозвучал в «Что? Где? Когда?»
Общество, 03.10.2022
Улан-удэнка Екатерина задала вопрос об игрушках
Снег в Бурятии будет идти ещё несколько дней
Снег в Бурятии будет идти ещё несколько дней
Общество, 03.10.2022
Ожидается не только снег, но и дождь  
Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины
Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины
Общество, 03.10.2022
Медики работают в условиях, приближенных к реальным боевым
Горячую линию по ОРВИ и гриппу запустили в Бурятии
Горячую линию по ОРВИ и гриппу запустили в Бурятии
Общество, 03.10.2022
Вопросы можно задать как по вакцинам, так и по мерам профилактики
Русский драмтеатр из Улан-Удэ выступит на фестивале театров Дальнего Востока
Русский драмтеатр из Улан-Удэ выступит на фестивале театров Дальнего Востока
Общество, 03.10.2022
«Этот спектакль - моя боль», - отмечает актриса Елизавета Михайлова
Жителя Бурятии оштрафовали за горбыль перед домом
Жителя Бурятии оштрафовали за горбыль перед домом
Общество, 03.10.2022
Сельчанин безуспешно пытался оспорить решение суда
В Бурятии частичная мобилизация завершится только по решению Путина
В Бурятии частичная мобилизация завершится только по решению Путина
Общество, 03.10.2022
Объяснение появилось на официальном госпортале «Объясняем.рф»
Ещё 64 человека заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 64 человека заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 03.10.2022
За прошедшие сутки летальных исходов не было
В Улан-Удэ ликвидируют последствия снегопада
В Улан-Удэ ликвидируют последствия снегопада
Общество, 03.10.2022
Комбинат по благоустройству работает в режиме повышенной готовности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^