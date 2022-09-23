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В Бурятии часть ЗАГСов перешли на работу только для мобилизованных

В Бурятии часть ЗАГСов перешли на работу только для мобилизованных
Общество,  Фото:pixabay.com
Мобилизованные могут успеть вступить в брак, зарегистрировать детей, установить отцовство

Ряд отделений ЗАГСов Бурятии изменили график приёма в связи с частичной мобилизацией. 24 и 25 сентября будут проводиться дополнительные приёмы мобилизованных граждан: для регистрации брака; регистрации детей; установления отцовства и оказания других услуг.

Попасть на приём можно строго по предварительному звонку в отдел ЗАГСа. 

В эти дни будет проходить приём только мобилизованных граждан. Все остальные жители могут обратиться за услугами в будние дни.

Также с 22 по 30 сентября обед установлен по скользящему графику.

График изменили отделения ЗАГСа в Тункинском, Кяхтинском, Иволгинском, Закаменском, Джидинском, Селегинском, Курумканском, Тарбагатайском, Окинском, Заиграевском, Прибайкальском, Еравнинском районах. 
ЗАГС частичная мобилизация

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