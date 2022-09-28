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В Бурятии за шесть дней зарегистрировали почти тысячу браков

В Бурятии за шесть дней зарегистрировали почти тысячу браков
Общество,  Фото:pixabay.com
Отцовство установили более 350 раз

За шесть дней, с 22 по 27 сентября, в Бурятии зарегистрировано 939 браков. Для сравнения, это почти 20% от общего количества браков, заключенных за прошлый год.

Также меньше чем за неделю 352 мужчины установили отцовство (15 % от общего количества установлений отцовства за весь прошлый год).

В управлении ЗАГС Бурятии напомнили, что регистрация заключения брака производится для молодожёнов только очно.

Чтобы установить отцовство, нужно совместное заявление от матери и отца ребёнка, не состоящих между собой в браке. Впрочем, заявление только от отца ребёнка, не состоящего в браке с его матерью, также принимают.

Заявление об установлении отцовства в случае, когда брак между родителями не заключен, можно подать и в момент беременности.

- В случае, если имеются основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства после рождения ребёнка может оказаться невозможной или затруднительной, будущие отец и мать ребёнка, не состоящие между собой в браке на момент рождения ребёнка, могут подать такое заявление во время беременности матери. При наличии такого заявления государственная регистрация установления отцовства производится одновременно с государственной регистрацией рождения ребёнка. И новое заявление не требуется, если до государственной регистрации рождения ребёнка ранее поданное заявление не было отозвано отцом или матерью, - пояснили в ЗАГСе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в эти дни некоторые отделения ЗАГСов обслуживали только граждан, подлежащих частичной мобилизации

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