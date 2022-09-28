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Труппу Бурятского оперного театра пополнила солистка из Душанбе

Труппу Бурятского оперного театра пополнила солистка из Душанбе
Общество, 
«Я черпаю вдохновение из красоты, которая нас окружает», - говорит Маргарита Мартынова

В труппу Бурятского театра оперы и балета поступила новая солистка оперы Маргарита Мартынова (лирико-драматическое сопрано). В Бурятию она приехала из Душанбе, где с 2021 года была солисткой оперы Таджикского государственного академического театра оперы и балета.

Маргарита Мартынова родилась в Иркутске, музыкальное образование получила в Якутске, сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.

- Я впервые вышла на сцену в 10 лет. Я была в детском лагере в Туапсе, и как-то воспитатель, она пианистка, услышала, как я пою. Она сказала, что мне надо принять участие в международном детском конкурсе, который там проводился. Помню, как у меня дрожали коленки. Но в результате всё удалось, и я заняла гран-при, - рассказала артистка.

Маргарита Мартынова ещё в детстве решила, что станет оперной певицей и целенаправленно шла к своей цели. Окончила Якутский музыкальный колледж (училище) (2002-2006), Арктический государственный институт культуры и искусств с отличием (2006-2011).

С 2011 по 2021 год являлась солисткой Якутского театра оперы и балета. После работала в Таджикистане. А с начала нового театрального сезона она стала солисткой Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

- Меня пригласил Владимир Алексеевич Рылов – гениальный, выдающийся дирижёр. Он приезжал в Якутск в 2015 году и сказал, что тогда запомнил мой голос. Для меня огромная честь поработать с ним, а также большая радость поработать в Бурятском театре оперы и балета, потому что здесь очень сильная оперная труппа. У меня и корни отсюда, моя мама бурятка, поэтому я безмерно счастлива находиться здесь, - отметила новая солистка.

В этом году труппа Бурятского театра оперы и балета пополнилась талантливыми вокалистами, артистами балета, оркестра. Как отмечала ранее министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева, всего на службу в театр поступили 12 человек.

- Мы, солисты оперы - скромные рабы искусства, готовые выходить на сцену и каждый раз показывать своё мастерство. Искусство создано для того, чтобы научиться жить, любить, понимать эту жизнь. Именно классическое искусство возвышает душу. Учёными доказано положительное влияние классической музыки на организм человека. Для того, чтобы развиваться, нужно читать сложную литературу, слушать сложную музыку. Для оперного певца важно быть оптимистом, быть счастливым, жизнерадостным. Я черпаю вдохновение из красоты, которая нас окружает: будь то погода или просто общение с приятным человеком, - говорит Маргарита Мартынова.

Новая солистка бурятской оперы впервые выйдет на сцену в опере «Иоланта» (12+), премьера которой состоится 6 и 19 октября.

- Это будет концертное исполнение, то есть артисты будут выступать в концертных платьях, это не режиссёрская постановка. Прозвучат все арии из последней оперы Петра Ильича Чайковского. Я готовлюсь к партии Иоланты. Это слепая девушка, принцесса, которая выросла в любви и которую с детства берегли. Однажды она узнаёт, что, оказывается, не видит, и очень хочет прозреть. А это возможно только благодаря вере и любви, - поделилась Маргарита Мартынова.
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