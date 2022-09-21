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Лучшее школьное лесничество выбрали в Бурятии

Лучшее школьное лесничество выбрали в Бурятии
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В 2018 году в Бурятии было всего 15 школьных лесничеств, сейчас их уже 44

Республиканский слёт школьных лесничеств прошёл в лагере «Зорька» в Улан-Удэ. За звание лучшего боролись 17 школьных лесничеств из разных районов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Школьные лесничества – это будущее нашего лесного хозяйства. Школьные лесничества существовали ещё в 70-е годы, ребята всегда были рядом с лесниками, они высаживали лес, помогали на лесных питомниках, участвовали в уборках и т.д. В 2018 году в Бурятии было всего 15 школьных лесничеств, сейчас их уже 44, - рассказал зампред правительства Пётр Мордовской.

Первым конкурсом для ребят стала «визитная карточка» - дети представили своё школьное лесничество и рассказали, чем они занимаются. Второе и третье место в этом конкурсе завоевали школьные лесничества «Кедр» из Курумканского района и «Тальян» из Хоринского района. Победителем конкурса стало школьное лесничество «Сибирский кедр» из Закаменского района.

В соревновании «лесное многоборье» школьники продемонстрировали свои умения и основные лесные навыки. С помощью лесных инструментов дети определяли высоту и диаметр деревьев, рассказывали об обозначениях на деляночном и квартальном столбах, определяли вредителей и болезни леса, показывали навыки посадки саженцев сосны.

На лесопожарной полосе детям предстояло надеть лесопожарное обмундирование, наполнить ранцевый лесной огнетушитель, пройти по бревну, обежать столбы и потушить условный лесной пожар.

- Мне понравилась полоса препятствий, я пытался всё сделать очень быстро и не допустил ошибок. Самое сложное для меня было пробежать по бревну – я беспокоился, что с ранцевым лесным огнетушителем на плечах я упаду и тогда получу штрафные баллы, но в итоге всё обошлось, и я показал хороший результат, - поделился участник слёта Миша.

Лучшее время в этом состязании (всего 37 секунд!) показал представитель школьного лесничества «Подрост» Хоринского района Александр. В командном зачёте второе и третье место разделили школьные лесничества «Кедр» из Курумканского района и «Вереск» из Иволгинского района. Победителем этапа стало школьное лесничество «Цаплин лес» из Мухоршибирского района.

Кроме этого, юные лесники продемонстрировали свои знания лесной отрасли. В интеллектуальном конкурсе «лесники» второе и третье место завоевали школьные лесничества «Лесная сказка» из Прибайкальского района» и «Сибирский кедр» из Закаменского района соответственно. Победителем этапа стало школьное лесничество «Кедр» из Курумканского района.

Последним этапом слёта для ребят стали спортивные соревнования. Победителем спортивного конкурса стало школьное лесничество «Тальян» из Хоринского района. Второе и третье место в данном этапе завоевали школьные лесничества «Вереск» Иволгинского района и «Кедр» Окинского района соответственно.

По результатам всех проведённых соревнований третье место в республиканском Слёте школьных лесничеств заняло школьное лесничество «Сибирский кедр» Закаменского района. Вторым стало экообъединение «Вереск» Иволгинского района. Первое место завоевало школьное лесничество «Кедр» Курумканского района.

Победители конкурсов получили грамоты и ценные призы, а участники -сертификаты. Руководителям школьных лесничеств вручены благодарственные письма и призы.

- Мне понравился слёт, потому что я здесь со всеми подружилась, теперь у меня есть новые друзья и в других районах Бурятии. Ещё я очень много узнала, например, как правильно садить саженцы лесопосадочной трубой. У нас в районе лесопосадочная труба не используется – все высаживается только с помощью меча Колесова, - рассказала юный лесник Анна.



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