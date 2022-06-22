 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июня

21 июня

Популярное

Жителей Бурятии предупреждают об опасности на воде

Жителей Бурятии предупреждают об опасности на воде
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Специалисты проводят профилактические мероприятия

В Бурятии проходит акция «Вода – безопасная территория». Специалисты патрулируют водоёмы, а также проводят занятия по правилам безопасности на воде в детских оздоровительных лагерях, на детских площадках.

- За два дня первого этапа акции проведены патрулирования, внеплановые профилактические выходы, 16 бесед с населением и 5 занятий в детских оздоровительных лагерях. Охвачено около 290 людей, - рассказал главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Антон Димов.

Не обойдут стороной и владельцев маломерных судов.

- В ходе рейдов сотрудники ГИМС будет проверять наличие технического освидетельствования у судовладельцев, а также наличие спасательных средств, соблюдение норм пассажировместимости. Так, за нарушение обеспечения безопасности пассажиров для владельцев маломерных судов будут применяться штрафные санкции, - уточнил Антон Димов.

С начала летнего сезона на водоёмах республики погибли четыре человека.

Следующие этапы акции пройдут с 18 по 24 июля и с 1 по 14 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии предупреждают об опасности на воде
Жителей Бурятии предупреждают об опасности на воде
Общество, 22.06.2022
Специалисты проводят профилактические мероприятия  
В Бурятии юные лесники выращивают кедры
В Бурятии юные лесники выращивают кедры
Общество, 22.06.2022
В планах у юных лесоводов через два года высадить молодой лес на погибшей от пожаров территории
В Улан-Удэ взялись за самокатчиков
В Улан-Удэ взялись за самокатчиков
Общество, 22.06.2022
Пока что компании, занимающиеся прокатом, работают лояльно
Первый официальный пляж открылся в Бурятии
Первый официальный пляж открылся в Бурятии
Общество, 22.06.2022
Вскоре должны заработать ещё два пляжа
ГИБДД Бурятии проводит операцию «Дорожные работы»
ГИБДД Бурятии проводит операцию «Дорожные работы»
Общество, 22.06.2022
В республике происходили ДТП на местах, где ремонтируют дороги
В Улан-Удэ наградили победителей викторины, посвящённой Дню города
В Улан-Удэ наградили победителей викторины, посвящённой Дню города
Общество, 22.06.2022
Викторину проводил Улан-Удэнский горсовет депутатов 
Инспектор Россельхознадзора из Бурятии стал почётным донором
Инспектор Россельхознадзора из Бурятии стал почётным донором
Общество, 22.06.2022
Для получения этой награды понадобилось 19 лет
В Улан-Удэ зажгли свечи в День памяти и скорби
В Улан-Удэ зажгли свечи в День памяти и скорби
Общество, 22.06.2022
На Мемориале Победы прошла акция «Свеча памяти». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Русском драмтеатре в Улан-Удэ появился новый подъёмник
В Русском драмтеатре в Улан-Удэ появился новый подъёмник
Общество, 22.06.2022
«Доступность должна быть такой, чтобы люди не чувствовали ограничений в чём-то», - отметила руководитель «Общества без барьеров» Галина Горбатых
В Бурятии бывшему военному по ошибке выплатили более 200 тысяч
В Бурятии бывшему военному по ошибке выплатили более 200 тысяч
Общество, 22.06.2022
Мужчина незаконно получил выплаты в течение года
Из Бурятию в Монголию пытались незаконно вывезти двух носух
Из Бурятию в Монголию пытались незаконно вывезти двух носух
Общество, 22.06.2022
Женщину с носухами остановили на границе в Кяхте
Более трёх миллионов молодых деревьев высадили в Бурятии
Более трёх миллионов молодых деревьев высадили в Бурятии
Общество, 22.06.2022
Посадки лесных культур прошли в 15 районах республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^