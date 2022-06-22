Жителей Бурятии предупреждают об опасности на воде

Специалисты проводят профилактические мероприятия



В Бурятии проходит акция «Вода – безопасная территория». Специалисты патрулируют водоёмы, а также проводят занятия по правилам безопасности на воде в детских оздоровительных лагерях, на детских площадках.



- За два дня первого этапа акции проведены патрулирования, внеплановые профилактические выходы, 16 бесед с населением и 5 занятий в детских оздоровительных лагерях. Охвачено около 290 людей, - рассказал главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Антон Димов.



Не обойдут стороной и владельцев маломерных судов.



- В ходе рейдов сотрудники ГИМС будет проверять наличие технического освидетельствования у судовладельцев, а также наличие спасательных средств, соблюдение норм пассажировместимости. Так, за нарушение обеспечения безопасности пассажиров для владельцев маломерных судов будут применяться штрафные санкции, - уточнил Антон Димов.



С начала летнего сезона на водоёмах республики погибли четыре человека.



Следующие этапы акции пройдут с 18 по 24 июля и с 1 по 14 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



