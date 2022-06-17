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В Бурятии подорожает электричество

В Бурятии подорожает электричество
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 1 июля вырастет тариф на электроэнергию

С 1 июня в Бурятии вырастет на электроэнергию для населения, об этом предупредило АО «Читаэнергосбыт».

Стоимость одного киловатт-часа электроэнергии будет составлять 3,178 руб.

При дифференцированном тарифе стоимость электроэнергии составит 3,655 руб. – дневная зона и 1,907 руб. – ночная зона.

Отметим, с 1 июля 2021 года в Бурятии действовал тариф 3,059 рублей за кВтч. А в первой половине 2021-го он составлял 2,947 руб./кВт•ч.

Для корректного проведения расчетов потребителей просят передать показания приборов учёта и оплатить имеющуюся задолженность.

Новые тарифы на электроэнергию утверждены на основании приказа Республиканской службы по тарифам № 1/41 от 23.12.2021.

Накануне о повышении тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение улан-удэнцев также предупредил МУП «Водоканал».

Согласно законодательству, тарифы на коммунальные услуги индексируются один раз в год, с 1 июля, по всей стране.

тарифы электроснабжение

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