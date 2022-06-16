В Улан-Удэ вырастет тариф на воду

Повышение тарифов вступит в силу с 1 июля



Республиканская служба по тарифам в Бурятии утвердила новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Они вступят в силу с 1 июля.



В Улан-Удэ кубометр холодной воды подорожает на 92 копейки, отведение сточных вод – на 1 рубль 20 копеек, а подвоз воды – на 18 рублей 96 копеек.



С 1 июля кубометр холодной воды обойдётся горожанам 24 рубля 38 копеек, за отведение одного кубометра сточных вод нужно будет заплатить 31 рубль 32 копейки, а за подвоз воды 297 рублей 82 копейки.



Улан-удэнцев просят срочно передать показания индивидуальных приборов учёта до 30 июня. В случае, если показания приборов учета не передаются, то начисление за услуги будет производиться по среднемесячному потреблению, а через три месяца – уже по нормативу, согласно количеству, зарегистрированных в квартире, или собственников жилья.



