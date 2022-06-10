Улан-удэнку оштрафовали на 40 тысяч за пост в закрытом канале

Женщина получила уже два штрафа по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ
Жительницу Улан-Удэ во второй раз оштрафовали по статье 20.3.3 ч.1 КоАП о дискредитации Вооружённых сил РФ. На этот раз женщину наказали за сообщение, опубликованное в закрытом телеграм-канале.
Как произошла «утечка» информации, осталось непонятным. Об этом сообщила защитница горожанки Надежда Низовкина на заседании в суде. По её словам, в материалах дела нет пояснений на этот счёт.
- В акте исследования Интернет-ресурса отсутствует даже формулировка «В ходе мониторинга…», как обычно пишут сотрудники полиции. Но также отсутствует сообщение о правонарушении от какого-либо лица: будь то анонимного, либо поименованного, - сказала Надежда Низовкина.
Сама обвиняемая в суде своей вины не признала.
- Она не преследовала какую-либо цель о дискредитации каких-либо органов, государственных структур, должностных лиц. Цель у неё была одна – отвечать своим собеседникам в частном закрытом канале. Данная переписка не имела цели быть обнародованной, - аргументировала на суде Надежда Низовкина.
Впрочем, по итогам судебного заседания улан-удэнку признали виновной и оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Ранее эту женщину суд оштрафовал по той же статье административного кодекса. Как сообщал «Байкал-Daily», горожанка пришла в дежурную часть отдела полиции, чтобы поддержать свою знакомую. Последнюю маршрутчик увёз прямиком в полицию, когда она попросила убрать букву Z с автобуса. Пенсионерка рассказывала своей приехавшей подруге за что её задержали.
Пытаясь её поддержать и успокоить, женщина соглашалась и кивала головой. Всё происходящее снималось на видео и в дальнейшем было опубликовано в Сети, что стало основанием для составления протокола. Суд оштрафовал женщину на 40 тысяч рублей.
Саму Надежду Низовкину также штрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Здесь поводом для административного дела стала эта же видеозапись из отдела полиции. Ей назначили штраф в сумме 45 тысяч рублей.
Улан-удэнку оштрафовали на 40 тысяч за пост в закрытом канале
Общество, Фото:
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