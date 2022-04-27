В Улан-Удэ маршрутчик увёз пассажирку, недовольную Z, в полицию



Кроме того, уточнили в пресс-службе министерства внутренних дел, женщина «выражалась нецензурной бранью в адрес пассажиров, выражавших недовольство её поведением, а также задержкой маршрутного транспортного средства».

По данному факту полиция проводит проверку.



Подробности инцидента рассказала на своём канале известная в Бурятии правозащитница, юрист Надежда Низовкина. Её подзащитная утверждает, что не срывала наклейку, а попросила убрать её водителя. Маршрутчик же, в свою очередь, высадил всех пассажиров и повёз женщину прямиком в отдел полиции.



По словам Низовкиной, пока женщине предъявлено обвинение в мелком хулиганстве. Однако юрист убеждена, что скоро ей, вероятно, добавят ещё одну статью - 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию Вооружённых сил РФ.



Кроме прочего, после произошедшего женщина была госпитализирована в кардиологическое отделение больницы с подозрением на инфаркт.



Низовкина уточнила, что в отношении водителя подано заявление о нарушении прав потребителей – его подписали как женщина, которую он увёз в полицию, так и другие высаженные пассажиры.



В Бурятии уже было несколько инцидентов, касающихся повреждений символа Z. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле



25 апреля на площади Советов Улан-Удэ 46-летний мужчина повредил огромный баннер с символом Z на постаменте памятника Ленину.



Символы V и Z нанесены на военную технику российской армии, которая проводит спецоперацию на Украине. В начале минобороны объяснило их смысл: V — символ фраз «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Z обозначает слова «За Победу».







По данному факту полиция проводит проверку.Подробности инцидента рассказала на своём канале известная в Бурятии правозащитница, юрист Надежда Низовкина. Её подзащитная утверждает, что не срывала наклейку, а попросила убрать её водителя. Маршрутчик же, в свою очередь, высадил всех пассажиров и повёз женщину прямиком в отдел полиции.По словам Низовкиной, пока женщине предъявлено обвинение в мелком хулиганстве. Однако юрист убеждена, что скоро ей, вероятно, добавят ещё одну статью - 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию Вооружённых сил РФ.Кроме прочего, после произошедшего женщина была госпитализирована в кардиологическое отделение больницы с подозрением на инфаркт.Низовкина уточнила, что в отношении водителя подано заявление о нарушении прав потребителей – его подписали как женщина, которую он увёз в полицию, так и другие высаженные пассажиры.В Бурятии уже было несколько инцидентов, касающихся повреждений символа Z. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле полиция составила протоколы на детского тренера из посёлка Онохой. Он убрал с двери спортивной школы этот символ, сделанный из георгиевской ленточки. Разговор с тренером, когда он объяснял свой поступок другим сотрудникам спортшколы, записали на диктофон. В итоге он был признан виновным по трём эпизодам по административной статье о дискредитации Вооружённых сил и в общей сложности получил штрафы на 90 тысяч рублей.25 апреля на площади Советов Улан-Удэ 46-летний мужчина повредил огромный баннер с символом Z на постаменте памятника Ленину. Задержали мужчину оперативно, о чём стало известно к вечеру того же дня. Кстати, повреждённый баннер рабочие заменили практически молниеносно, повесив новый, на этот раз с буквой V.Символы V и Z нанесены на военную технику российской армии, которая проводит спецоперацию на Украине. В начале минобороны объяснило их смысл: V — символ фраз «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Z обозначает слова «За Победу». Кроме того, уточнили в пресс-службе министерства внутренних дел, женщина «выражалась нецензурной бранью в адрес пассажиров, выражавших недовольство её поведением, а также задержкой маршрутного транспортного средства».

26 апреля в Улан-Удэ произошёл ещё один инцидент, связанный с попыткой сорвать наклейку с символом Z. Всё произошло вечером в маршрутке.- Около 21:00 в полицию обратился водитель маршрутного автобуса. Мужчина доставил в орган внутренних дел пассажирку, которая на остановке общественного транспорта при посадке в салон маршрутного такси попыталась сорвать патриотическую наклейку с наружной стороны автобуса, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.