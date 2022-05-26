Соглашающуюся улан-удэнку оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил



Видео из зала суда выложила её защитница Надежда Низовкина, которая, к слову,



Пенсионерка, оказавшаяся в отделе полиции, рассказывала подруге о произошедшем. Беседу сняли на видео, которое впоследствии легло в основу протокола. На суде версии полицейского и женщины, на которой возбудили административное производство, оказались разными.



- Я увидела, что она находится в нервном состоянии. Знаю о её здоровье, что у неё давление скачет. Внимательно её выслушала, головой кивала, потому что пыталась её успокоить, поддержать, чтобы она не волновалась. Стояла рядом, внимательно слушала, поддержала, - рассказала горожанка.



- Гражданка знала, что их разговор снимаю на видеозапись. Высказывания задержанной гражданки она поддержала, что она согласна с данными выражениями. Считаю, вина доказана. <…> На видеозаписи видно, что гражданка говорит: «Да, я согласна», - в свою очередь, сообщил на заседании полицейский.



В доказательство была просмотрена запись с той самой беседой.



Отметим, защитник Надежда Низовкина выдвинула довод о том, что согласие с фразами, дискредитирующими Вооружённые силы, было указано в косвенной, а не в прямой речи.



Районный суд признал горожанку виновной по статье о дискредитации Вооружённых сил и назначил штраф в 40 тысяч рублей. Видео из зала суда выложила её защитница Надежда Низовкина, которая, к слову, ранее также была оштрафована по этой статье . Всё произошло во время истории с пенсионеркой, недовольной буквой Z на двери маршрутки. Как сообщал «Байкал-Daily», в тот день женщина попросила водителя убрать символ, на что он её повёз её прямиком в отдел полиции, высадив других пассажиров . Поддержать задержанную приехала её приятельница, на которую позже и составили протокол.Пенсионерка, оказавшаяся в отделе полиции, рассказывала подруге о произошедшем. Беседу сняли на видео, которое впоследствии легло в основу протокола. На суде версии полицейского и женщины, на которой возбудили административное производство, оказались разными.- Я увидела, что она находится в нервном состоянии. Знаю о её здоровье, что у неё давление скачет. Внимательно её выслушала, головой кивала, потому что пыталась её успокоить, поддержать, чтобы она не волновалась. Стояла рядом, внимательно слушала, поддержала, - рассказала горожанка.- Гражданка знала, что их разговор снимаю на видеозапись. Высказывания задержанной гражданки она поддержала, что она согласна с данными выражениями. Считаю, вина доказана. <…> На видеозаписи видно, что гражданка говорит: «Да, я согласна», - в свою очередь, сообщил на заседании полицейский.В доказательство была просмотрена запись с той самой беседой.Отметим, защитник Надежда Низовкина выдвинула довод о том, что согласие с фразами, дискредитирующими Вооружённые силы, было указано в косвенной, а не в прямой речи.Районный суд признал горожанку виновной по статье о дискредитации Вооружённых сил и назначил штраф в 40 тысяч рублей.









Три штрафа в 30 тысяч рублей каждый назначили детскому тренеру из посёлка Онохой . Он убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки, а также критиковал действия властей России.





В Улан-Удэ пополнились ряды оштрафованных по статье 20.3.3 ч.1 КоАП о дискредитации Вооружённых сил РФ. Местной жительнице суд назначил штраф в 40 тысяч рублей.Минимальный штраф по этой статье 30 тысяч рублей. Вероятно, сумму выше минимальной назначили из-за того, что свою вину в правонарушении женщина не признала.