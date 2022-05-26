Соглашающуюся улан-удэнку оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил

В Улан-Удэ пополнились ряды оштрафованных по статье 20.3.3 ч.1 КоАП о дискредитации Вооружённых сил РФ. Местной жительнице суд назначил штраф в 40 тысяч рублей.
Минимальный штраф по этой статье 30 тысяч рублей. Вероятно, сумму выше минимальной назначили из-за того, что свою вину в правонарушении женщина не признала.
Видео из зала суда выложила её защитница Надежда Низовкина, которая, к слову, ранее также была оштрафована по этой статье. Всё произошло во время истории с пенсионеркой, недовольной буквой Z на двери маршрутки. Как сообщал «Байкал-Daily», в тот день женщина попросила водителя убрать символ, на что он её повёз её прямиком в отдел полиции, высадив других пассажиров. Поддержать задержанную приехала её приятельница, на которую позже и составили протокол.
Пенсионерка, оказавшаяся в отделе полиции, рассказывала подруге о произошедшем. Беседу сняли на видео, которое впоследствии легло в основу протокола. На суде версии полицейского и женщины, на которой возбудили административное производство, оказались разными.
- Я увидела, что она находится в нервном состоянии. Знаю о её здоровье, что у неё давление скачет. Внимательно её выслушала, головой кивала, потому что пыталась её успокоить, поддержать, чтобы она не волновалась. Стояла рядом, внимательно слушала, поддержала, - рассказала горожанка.
- Гражданка знала, что их разговор снимаю на видеозапись. Высказывания задержанной гражданки она поддержала, что она согласна с данными выражениями. Считаю, вина доказана. <…> На видеозаписи видно, что гражданка говорит: «Да, я согласна», - в свою очередь, сообщил на заседании полицейский.
В доказательство была просмотрена запись с той самой беседой.
Отметим, защитник Надежда Низовкина выдвинула довод о том, что согласие с фразами, дискредитирующими Вооружённые силы, было указано в косвенной, а не в прямой речи.
Районный суд признал горожанку виновной по статье о дискредитации Вооружённых сил и назначил штраф в 40 тысяч рублей.
Ранее за дискредитацию ВС РФ был оштрафован на 45 тысяч рублей бывший художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Левицкий. Также недавно улан-удэнка получила штраф в 40 тысяч рублей за то, что вышла с плакатом с лозунгом на площадь Советов. Верховный суд Бурятии отклонил её апелляционную жалобу.
Учительницу английского языка из Баргузинского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что она во время урока критиковала спецоперацию на Украине.
Три штрафа в 30 тысяч рублей каждый назначили детскому тренеру из посёлка Онохой. Он убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки, а также критиковал действия властей России.
Штрафы в 40 тысяч получили три улан-удэнки, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге. Жителю Гусиноозёрска, который выкрикивал в кафе фразы с критикой спецоперации, назначили штраф в 30 тысяч.