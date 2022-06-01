В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить торт с сырным кремом

Также женщины испекли песочное печенье
В реабилитационном центре «Аврора» при женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся очередной кулинарный мастер-класс.
На этот раз женщин научили печь песочный торт с сырным кремом. Участницы мастер-класса на практике научились замешивать песочное тесто, печь коржи, готовить крем, а также собирать и украшать торт.
Из остатков теста женщины приготовили печное печенье с малиновым джемом, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно здесь женщин научили готовить роллы.
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Также женщины испекли песочное печенье
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