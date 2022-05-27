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В Улан-Удэ осуждённые приготовили себе роллы

В Улан-Удэ осуждённые приготовили себе роллы
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Мастер-класс провели для осуждённых женской исправительной колонии

В исправительной колони №7 для женщин в Улан-Удэ состоялся очередной кулинарный мастер-класс. Осуждённых научили готовить японское блюдо – роллы.

- Участницы мастер-класса познакомились с различными рецептами традиционной японской кухни, узнали о тонкостях приготовления риса, рыбы и других основных ингредиентов этого блюда. После мероприятия осуждённые приняли участие в конкурсе на лучшее приготовление роллов, - рассказали в УФСИН по Бурятии.

Каждая из участниц сумела не только приготовить собственный сет, но и сервировать свое блюдо.

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