Бурятка заняла призовое место на мировом конкурсе красоты





Уроженка Агинского района Забайкальского края Наталья Цыбенжапова (Бадмаева) завоевала третье место на международном конкурсе красоты International Beauty Pageant. Девушка представляла Бурятию.Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram.- Это было так волнительно. Вошла в топ-18, полуфинал в 12-топ, и финал! Третье место на «Миссис Мира», Республика Бурятия, - написала Наталья в соцсети.Наталья сообщила, что сегодня, 30 ноября, день рождения у её мамы. Также она поблагодарила всех за поддержку.-Моя мамочка, я тебя очень сильно люблю. Благодаря тебе я заняла призовое третье место! Всех благодарю, кто меня п поддерживал. Ваша поддержка бесценна! – призналась Наталья.В комментариях подписчики поздравляют Наталью: «Поздравляю, Наташа, ты лучше всех!», «Наталья, поздравляю от души! Вашу маму с днём рождения!», «Поздравляю вашу маму с днём рождения и за такую дочь!», «Поздравляю с достойной заслуженной победой!!! В будущем ещё лучших результатов, крепкого здоровья, любви и благополучия желаю!».Ранее красавица писала, что проект проводится при поддержке Европейской Ассоциации конкурсов красоты Франции и телеканала Fashion TV|24. С 2019 года Gold Production проводит финал международного этапа в Москве на крупнейшей концертной площадке столицы VEGAS CITY HAII.