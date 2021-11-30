Бурятка заняла призовое место на мировом конкурсе красоты

Уроженка Агинского района Забайкальского края Наталья Цыбенжапова (Бадмаева) завоевала третье место на международном конкурсе красоты International Beauty Pageant. Девушка представляла Бурятию.
Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram.
- Это было так волнительно. Вошла в топ-18, полуфинал в 12-топ, и финал! Третье место на «Миссис Мира», Республика Бурятия, - написала Наталья в соцсети.
Наталья сообщила, что сегодня, 30 ноября, день рождения у её мамы. Также она поблагодарила всех за поддержку.
-Моя мамочка, я тебя очень сильно люблю. Благодаря тебе я заняла призовое третье место! Всех благодарю, кто меня п поддерживал. Ваша поддержка бесценна! – призналась Наталья.
В комментариях подписчики поздравляют Наталью: «Поздравляю, Наташа, ты лучше всех!», «Наталья, поздравляю от души! Вашу маму с днём рождения!», «Поздравляю вашу маму с днём рождения и за такую дочь!», «Поздравляю с достойной заслуженной победой!!! В будущем ещё лучших результатов, крепкого здоровья, любви и благополучия желаю!».
Ранее красавица писала, что проект проводится при поддержке Европейской Ассоциации конкурсов красоты Франции и телеканала Fashion TV|24. С 2019 года Gold Production проводит финал международного этапа в Москве на крупнейшей концертной площадке столицы VEGAS CITY HAII.
Победительниц выявили при помощи интернет-голосования. За звание лучшей боролись более 20-ти красоток из разных стран. Победительнице достался главный приз: рекламный контракт с производством косметики, который даёт возможность быть лицом бренда в течение одного года, а также обложка одного из популярных российских глянцевых журналов.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом Наталья стала лицом бренда одежды By. Che Анфисы Чеховой. Популярность пришла после скандала, случившегося с телеведущей.
В эфире первого выпуска своего нового телешоу «Скажи, подруга» (16+) Анфиса Чехова рассказала о неудачном походе к косметологу. Последний «вкачал литр гилауроночки», лицо телеведущей сильно опухло. Тогда Анфиса Чехова призналась, что ненавидела в те дни своё отражение в зеркале и сравнила его с лицом бурятской женщины, а также с алкоголичками.
В Сети пользователи ополчились на неё. В ответ Анфиса Чехова призналась, что не хотела кого-либо обидеть и извинилась перед бурятками. Сглаживая свою вину, телеведущая предложила буряткам стать лицом её бренда одежды. На конкуср пришло более 500 заявок, по результатам отбора, победа досталась Наталье.
Последний «вкачал литр гилауроночки /news/16/417153/